Мир 26 июня 2023, 22:11 День победы над милитаристской Японией: к каким отношениям с Японией это ведет? Депутат Госдумы Журавлев: это значимая дата, достойная упоминания в календаре Возложенные венки на братской могиле моряков-тихоокеанцев, погибших в войне с милитаристской Японией во Владивостоке / РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении 3 сентября Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Как это повлияет на отношения с Японией, — рассказал «360» Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, Алексей Журавлев.

Далее — прямая речь.

Был ли в России день победы над милитаристской Японией?

В 1945 и 1946 годах этот праздник отмечался, даже был выходным днем. Потом руководство страны приняло решение, что трудиться для восстановления страны нужно как можно больше. Даже 9 Мая тогда сделали рабочим. Спустя 18 лет Дню Победы вернули статус, а про 3 сентября забыли. То ли важность его меркла по сравнению с героическими событиями Великой Отечественной, то ли связи с Японией к тому времени настолько наладились, что посчитали важным не дразнить лишний раз Токио. Безусловно, это крайне значимая и доблестная победа русского оружия, достойная отдельного упоминания в истории и в календаре.

Это прежде всего восстановление исторической справедливости. До вступления СССР в войну с Японией Соединенные Штаты возились с ней долгие пять лет и ничего не могли сделать. Хотя использовали даже ядерные бомбардировки, уничтожив Хиросиму и Нагасаки. Советская армия в считанные дни разбила японскую армию в Манчжурии, и у Токио просто больше не оставалось боеспособных соединений, способных сопротивляться.

Победу эту, впрочем, у нас сразу же попытались отнять — капитуляция подписывалась на американском линкоре «Миссури», но Сталин, очевидно, доверял союзникам. Никто и не предполагал, что Запад уже тогда держал фигу в кармане и закладывал мины замедленного действия, такие, как историю с Курильскими островами, обещанными Советскому Союзу на Ялтинской конференции, в документы, которые потом использовал против СССР.

РИА «Новости»

Могут ли японцы ужесточить санкции в ответ ?

Япония по наущению Запада ввела, кажется, все возможные санкции. Как отраслевые, отказавшись поставлять в Россию комплектующие для атомной отрасли и машиностроения, так и индивидуальные, в них российские государственные деятели целыми списками. Однако вопреки собственным же запретам эта страна продолжает пользоваться газом с сахалинского шельфа — вот его бы перекрыть, это точно заставит Японию призадуматься. Она ведь целиком зависима от импортных энергоносителей, на островах не добывают вообще ничего. И 4% нефти, поставляемой в Японию, — российская, до 10% сжиженного газа, до 14% энергетических углей. Но Россия продолжает вести себя по-джентльменски, а ведь давно пора было прекратить цацкаться с недружественными нам державами.

Википедия

Смогут ли Россия и Япония договориться?

Вопрос по Курильским островам закрыт навсегда — они принадлежат России, и точка. По этой причине в свое время наша делегация и не подписала договор с Японией в 1951 в Сан-Франциско — текст был подготовлен американскими юристами, и в нем отсутствовало упоминание о смене статуса этих дальневосточных территории. К тому времени архипелаг де-факто уже шесть лет принадлежал Советскому Союзу. Отсутствие мирного договора, впрочем, ничуть не мешало вести торговые и дипломатические отношения, которые у СССР с Японией были весьма дружескими, она хоть и считалась сателлитом Запада, но в Тихоокеанском регионе все же старалась выстраивать собственную политику, иногда отличную от генеральной линии, продиктованной США.