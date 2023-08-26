Мир 26 августа 2023, 15:20 Демонстративный разрыв. Почему Греция расторгнет контракт с Россией на обслуживание ЗРК Военный эксперт Джерелиевский: Греция проводит враждебную для России политику РИА «Новости»

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Греция намерена расторгнуть контракт с Россией на обслуживание зенитно-ракетных комплексов«Тор-М1» и «Оса-АКМ». Эти установки находятся на вооружении греческой армии более 20 лет.

Документ о разрыве сотрудничества между двумя странами носил секретный характер. Однако по ошибке его опубликовали на сайте парламента Греции. По версии издания Pronews, такое решение является политическим. Кроме того, оно сводится к «выбрасыванию на помойку» миллиарда евро, так как российские ЗРК доказали свою эффективность. Всего на вооружении греческой армии и ВВС находится 21 самоходный ракетный комплекс «Тор-М1» и 38 самоходных комплексов управляемых ракетных «Оса-АК/АКМ» класса SHORADS (малой дальности). Из 38 систем 19 — версии «Оса-АК», остальные — модернизированной версии «Оса-АКМ». Комплексы приобрели около 20 лет назад, но по сей день они остаются незаменимыми.

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Откровенно враждебная политика

Греция входит в НАТО и проводит откровенно враждебную для России политику, рассказал «360» военный эксперт Борис Джерелиевский. Власти европейского государства вооружают ВСУ, поэтому им не приходится рассчитывать на дальнейшее обслуживание ЗРК со стороны России.

Поэтому было бы странно, если бы мы эту технику продолжали бы обслуживать. Кроме того, я думаю, что это — демонстративный разрыв. Он, конечно, именно для того и предназначен, чтобы иметь возможность передать эти ракетные системы Киеву. Борис Джерелиевский военный эксперт

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Запад не в состоянии покрыть потребности Украины

По мнению специалиста, главной болевой точкой киевского режима является отсутствие зенитных ракетных систем. Однако западные государства не в состоянии покрыть эти потребности. Во-первых, современные установки Запада, в том числе зенитно-ракетные комплексы, стоят невероятно дорого, потому что в их цену заложены колоссальные лоббистские расходы. Принцип работы построен так, что производители максимально перегружают боевые комплексы самыми новыми и дорогостоящими деталями, что значительно сказывается на их стоимости.

«Западные современные системы, зенитно-ракетные комплексы стоят невероятно дорого, потому что в их стоимость заложены колоссальные лоббистские расходы. Плюс к тому, там принцип работы настроен так, что они максимально перегружают системы всем самым новым и дорогостоящим, что резко сказывается на стоимости», — отметил Джерелиевский.

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Демонстративный разрыв

Установки, которые находятся в распоряжении у Греции, будут поставлены на Украину, считает специалист. Для этого и осуществляется демонстративный разрыв контракта с Россией на обслуживание ЗРК.

«В любом случае это будет нарушением существующих правил. Я думаю, что Греции придется за это расплачиваться», — добавил Джерелиевский.

Сейчас Греция очень жестко зависит от США в контексте ее противостояния с Турцией на фоне напряженной ситуации в Эгейском море. Угроза вооруженного конфликта между этими двумя странами НАТО никуда не делась.

«В данном случае, допустим, не то что бы турки могут рассчитывать на нашу помощь. По крайней мере, у Турции достаточно внятные взаимоотношения с нами и в том числе, кстати говоря, есть определенное военно-техническое сотрудничество», — напомнил эксперт.

Планируя разрыв контракта на обслуживание российских зенитно-ракетных комплексов, Греция избрала совершенно другие ориентиры, заключил военный эксперт.