Эксклюзив 18 августа 2023, 11:40 Демонстративный акт. Почему F-16 из Дании и Нидерландов не помогут ВСУ Политолог Колчин: США одобрили Дании и Нидерландам отправку F-16 из-за издержек U.S. Department of Defense

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США разрешили Дании и Нидерландам отправить Украине истребители F-16. Белый дом не сделал этого самостоятельно, чтобы сократить издержки и позволить американским производителям заработать на новых заказах из Европы, объяснил «360» политолог Петр Колчин.

Американцы, по его словам, не спешили активизировать собственные ресурсы. Петр Колчин объяснил, что, предоставив возможность передать истребители на Украину своим союзникам, США попытались минимизировать издержки, снять с себя риски и предоставить военно-промышленному комплексу возможность заработать.

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«У Дании и Нидерландов нет большого авиационного парка. Помощь, которую они могут оказать киевскому режиму, минимальна», — предупредил специалист.

Петр Колчин заявил, что этим странам придется закупить в США новые истребители на замену отправленным киевскому режиму. Нидерланды и Дания ударят по собственной обороноспособности, разгрузят свои армии и потратят последние запасы новейшего вооружения на бесплодную помощь киевскому режиму.

«Самолеты F-16 — очень сложная западная техника, эффективно работать на которой пилоты Вооруженных сил Украины просто не смогут. Тем не менее это во многом демонстративный акт, который показал решимость этих стран следовать проамериканской повестке», — сказал политолог.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США обсудили возможности отправки истребителей со своими партнерами. RT сообщил, что МИД Дании получил разрешение передать F-16 американского производства.