Эксклюзив 10 ноября 2022, 00:03 Демократы обеспечили технический проигрыш республиканцев Экономист Оленченко: демократы контролируют информационно-пропагандистское пространство США Pxhere

Читать 360tv в

В США состоялись выборы в Конгресс. Представители Демократической партии умело воспользовались своим преимуществом через СМИ, которые влияют на умы американцев. Технически они сумели обеспечить проигрыш республиканцев, рассказал «360» старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко.

Далее — его прямая речь.

Реклама

Пресса под контролем демократов

СМИ, которые влияют на умы американцев, находятся под контролем демократов. <…> Я думаю, что демократы умело воспользовались своим преимуществом. Ну и плюс, наверное, уже какой-то сложился определенный у них опыт, навык работы с голосованием по почте. Многие СМИ говорят, что по почте большинство получили демократы.

Реклама

Поэтому здесь я бы отнес победу, как это говорят, больше к технической, а не к объективной. Потому что не очень справедливо отражается отношение сил. Но технически демократы сумели обеспечить «непобеду» республиканцев.

В обеих партиях русофилов нет

Насколько я знаю, было много предположений о том, что получение демократами подавляющего большинства приведет к каким-то радикальным подвижкам. Но это были преувеличения, потому что и в Республиканской, и в Демократической партиях, как мы видим, русофилов нет. В части русофобии есть умеренные и неумеренные — ястребы и голуби.

Pxhere

Даже если бы состоялся тот сценарий, который активно муссировался в СМИ — о подавляющей победе республиканцев, — то не стоило бы тешить себя какими-то надеждами, что отношения [между Россией и США] перейдут в стадию нормализации. Может быть, просто снизился бы акцент и направление мысли.

Отрезвляющее действие

Считаю, что в этом плане выборы действуют отрезвляюще. <…> И на внешний мир — не только на нас, но и на всех, кто с интересом наблюдал за выборами в Соединенных Штатах Америки. Это относится и к европейцам, и к странам Азии, и к другим государствам, которые ожидают каких-то изменений во внешней политике США.

Может, какие-то небольшие коррективы будут еще, но в целом они отражают то, что демократы контролируют информационно-пропагандистское американское пространство.