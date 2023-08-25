Мир 25 августа 2023, 12:46 Демократия фокусника. Американцам предложили отказаться от выборов Американский психолог Грант предложил вместо выборов проводить в США лотерею Телеканал «360»

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Жители США настолько устали от действующего президента, что это стало очевидно даже его администрации. Устранение конкурентов не срабатывает, и потому в головы американцев начали закладывать мысль, что выборы — штука не демократичная. Иное дело лотерея.

Выборы в США предложили отменить

Предвыборная гонка кандидатов в США уже на старте дала неприятные результаты для действующего президента Джо Байдена.

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Избирателей не смущает тот факт, что Дональд Трамп находится под следствием — напротив, это только добавляет ему популярности. Однопартиец Байдена Роберт Кеннеди-младший тоже набирает очки: люди видят в нем продолжателя политики его погибших дяди и отца.

Оба кандидата настолько сильно не устраивают нынешних руководителей Соединенных Штатов, что в ход пошли самые невероятные трюки. Например, статья в The New York Times о том, что по-настоящему демократично вообще отменить выборы.

Лотерея вместо выборов

Колумнист, психолог и писатель Адам Грант сразу предъявляет читателю очевидное: доверие к правительству США достигло исторического минимума. Поэтому нужно вообще отменить выборы, чтобы «государственные должности были честными».

Тем, кто не понял логической связки, автор поясняет свою мысль. Демократию изобрели древние греки. А у них правительственные чиновники избирались путем жеребьевки, то есть случайной лотереи из числа кандидатов. Вот и американцам, как истинным демократам, стоит попробовать тот же метод.

Разумеется, все это тут же подкрепляется научными исследованиями. Группы, где лидеры были выбраны случайным образом, принимали более разумные решения, чем те, где предводителей избирали всем миром или на основе лидерских качеств.

Якобы это случилось потому, что «случайные лидеры» ощущали себя избранными высшими силами. Это давало им силы грамотно руководить и способность останавливать пули агента Смита, хотя последнее и не точно.

Лотерея дала бы шанс людям, которые недостаточно хорошо выглядят, недостаточно мужественны, чтобы работать на публику, не очень богаты и не имеют связей в высших кругах власти, уверен колумнист. Именно такие люди менее склонны обманывать и работают на совесть.

Грант учел и экономический аспект (какой же американец обойдет тему денег?). По его словам, выборы 2020 года стоили более 14 миллиардов долларов США. Переход на систему жеребьевки привнесет существенную экономию как для частных лиц, так и для бюджета страны.

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Поле для мошенников

Единственный момент, о котором скромно умолчал автор: лотерея дает куда больше возможностей для шельмовства, чем любой выборный процесс. Причем речь идет даже не о научно-техническом прогрессе, с помощью которого можно подтасовать что угодно.

Хватит и элементарной ловкости рук. И об этом Гранту известно лучше многих: в годы учебы в Мичиганском университете на факультете психологии он работал профессиональным фокусником-иллюзионистом.

Для опытного мастера иллюзий продемонстрировать «случайный» выбор Байдена или любого заказанного кандидата не составит ни малейшего труда. Опытные наперсточники живое тому подтверждение. Главное — укоренить в головах людей идею, что это — самый демократичный путь.

А Грант умеет продавать идеи. Он автор духоподъемных бестселлеров в стиле «Помоги себе сам» и признанный мастер в области менеджмента. Словом — ловкость рук и почти никакого мошенничества.