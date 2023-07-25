Эксклюзив 25 июля 2023, 13:11 Демократии не будет. Зеленского могут свергнуть силовым методом Политолог Гуреев рассказал, как Зеленского могут лишить должности президента Украины President.gov.ua / CC BY 4.0 / Википедия

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Политическая оппозиция на Украине оживилась. О себе заявили мэр Киева Виталий Кличко и боксер Александр Усик, резко высказались бывший украинский лидер Петр Порошенко, экс-генпрокурор Юрий Луценко и даже политик Юлия Тимошенко. Политолог Данила Гуреев в беседе с «360» рассказал, что нынешнего президента страны Владимира Зеленского могут убрать с поста. Есть два варианта развития событий.

«Первый — невероятный. С помощью институтов демократии, выборов, с учетом мнения населения. Но этот вариант можно сразу отбросить на свалку истории, потому что Украина сегодня, мягко говоря, не демократическое государство.

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Да и сам Владимир Зеленский говорил, что демократия и выборы будут только после окончания военного конфликта. Поэтому легитимной передачи власти на Украине не будет в ближайшей перспективе», — рассказал политолог.

Второй, уже более реальный, вариант развития событий — силовым способом. Как отметил собеседник издания, у Украины есть большой опыт передавать власть таким образом.

«Силовой способ передачи власти на Украине очень вероятен, поэтому большая часть оппонентов Зеленского зашевелились, начали проявлять себя, показывать свою кандидатуру», — сказал Гуреев.

«Выбери меня»

Силовой метод по большей части подразумевает не тот факт, что кто-то из приближенных Зеленского возьмет оружие и свергнет нынешнего президента, пояснил спикер. Это технология цветных революций, которые активно использовались США.

«Про эти методы американцы не забыли, поэтому вполне могут их использовать на территории Украины в том случае, если Зеленский станет абсолютно негодным кандидатом. Просто выберут одного из оппонентов Зеленского во внутрипартийной борьбе и поставят его», — добавил он.

Поддерживать нового лидера будут как финансово, так информационно. Поэтому сейчас оппоненты Зеленского на Украине стали привлекать к себе внимание, чтобы их «выбрали».

«Им нужно проявить свою лояльность перед американскими хозяевами, показать себя как лучшего кандидата в альтернативу действующему правительству Украины», — заключил эксперт.