Мир 20 марта 2023, 21:31 Демократам дали сдачи. Иран осудил подавление французских протестов Политолог Донцов заявил, что у французов специфическая политическая культура

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Мощные протесты уже который день сотрясают Францию. Жители выходят на улицы, протестуя против деланной «демократии»: местные власти решили за них все вопросы по пенсионной реформе. Народные возмущения достигли апогея, полиции пришлось жестко разгонять людей, используя слезоточивый газ и водометы, что немало удивило многие страны мира. В Иране действия правоохранителей назвали следствием двойных стандартов власти.

Францию осудили в России и Иране

Французы продолжают масштабные митинги против пенсионной реформы, которая была принята без голосования парламента. Полиция арестовывает протестующих и жестко подавляет демонстрации водометами и слезоточивым газом.

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале выразила чрезвычайную озабоченность действиями французской полиции по отношению к демонстрантам в Париже, Марселе и других городах.

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Насир Кенании заявил, что французское правительство использует двойные стандарты: насилие против граждан Франции свидетельствует о несоблюдении принципов демократии и свободы слова.

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Франция против Ирана

Возможно, замечание иранских дипломатов стало ответом Франции на события прошлого года. Тогда Национальное собрание французского парламента выразило поддержку участникам демонстраций протеста в Иране, писал ТАСС.

Волнения в Иране начались после похорон 22-летней Махсы Амини, которая умерла от сердечного приступа в полиции. Ее задержали за неправильное ношение головного платка. В социальных сетях писали, что женщину избили полицейские.

Несмотря на публикацию отчета судебной медицины о причинах смерти Амини, в котором указывалось, что ей не были нанесены травмы, начались массовые протесты. Люди стали кричать «Долой диктатора!», женщины — публично снимать хиджабы и отрезать волосы.

Французские парламентарии единогласно осудили руководство исламской республики за подавление антиправительственных выступлений и приняли резолюцию «в поддержку движения за свободу иранского народа».

Более 40 актрис Франции также поддержали женщин Ирана и начали выкладывать в соцсетях видео, где отрезали волосы в знак. Однако первой из знаменитостей на гибель иранской девушки отреагировала американская актриса Анджелина Джоли.

Поддержка оппозиции

Иранская сторона назвала заявления французов вмешательством во внутренние дела республики. Франция действительно нередко слишком активно поддерживала радикальных противников властей Ирана. Одним из таких примеров было укрывательство Рухоллы Зама.

Сбежав из страны после тюремного заключения, мужчина обосновался во Франции. Он был частым гостем персидской службы «Голоса Америки», вел Telegram-канал, где, в частности, рассказывал как делать бензиновые бомбы, руководил оппозиционным сайтом Amad News.

Несмотря на многочисленные протесты Ирана, Франция отказывалась выдавать экстремиста. Однако его все же смогли заманить в страну, после чего арестовали и 2020 году повесили. Перед этим Зам перед телекамерами признался, что сотрудничал с зарубежными разведками.

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Разные стороны баррикад

Политолог Никита Донцов в разговоре с «360» не исключил, что Иран немного иронизирует над той ситуацией, в которую попала Франция, и демонстрирует всему миру двойные стандарты западного общества.

«С одной стороны, французы могут у себя разгонять протестующих слезоточивым газом и водометами. Однако с другой стороны они осуждают задержания террористов в чужой стране, заявляя, что там нарушается принципы демократии», — пояснил

Донцов уточнил, что у французов достаточно специфическая политическая культура и, видимо, граждан страны устраивает такое отношение к себе своих же властей. Поэтому вряд ли французское правительство изменит свою политику по отношению к демонстрантам.

«Во Франции последние несколько десятилетий разгоняют протесты такими варварскими методами. У многих французов это уже превратилось в игру: сходить на митинг, получить дубинкой по голове. Поэтому к этому стоит просто лояльно относиться», — сказал политолог.

Он добавил, что при таких условиях французам точно не стоит советовать другим странам, как им обращаться с народными волнениями, особенно если они нарушают законы.

РИА «Новости»

Разные стороны баррикад

Донцов напомнил, что Иран уже длительное время находится под международными санкциями. Весь западный мир поддерживает эти ограничения, в том числе и Франция. Поэтому особого партнерства у Тегерана и Парижа нет.

Сейчас Иран достаточно активно сейчас укрепляет сотрудничество и дружбу с Российской Федерацией, уточнил политолог. Можно сказать, что как раз по этой линии и проходит нынешний раскол цивилизаций.

«Западный мир — Европа, США, блок НАТО и их партнеры — с одной стороны и свободные страны, которые хотят развиваться как суверенные государства — Россия, Китай, Иран, Индия — с другой стороны. Между этими лагерями существует целый ряд противоречий», — отметил Донцов.