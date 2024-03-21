Эксклюзив 21 марта 2024, 17:50 «Стамбул-2». Демилитаризацию Украины «по-эрдогановски» назвали враньем Блогер «Голос Мордора»: инициатива «Стамбул-2» приведет к страшному конфликту РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подготовил новый план по урегулированию ситуации на Украине. Однако инициатива турецкого лидера приведет к новому, более страшному конфликту, рассказал в колонке для Telegram-канала «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Демилитаризация по-эрдогановски

Реджеп Таипович Эрдоган снова предлагает «Минск». Ну или «Стамбул-2», тут уж как вам угодно. И предлагает очень вовремя, но только не для России. Настолько вовремя, что инициативу ушлого турка вовсю обсасывают на Западе и даже на самой Украине, где до недавних пор говорить о каких-либо переговорах было строжайшим табу.

Что же предлагает Реджеп Таипович? А тут все очень просто. Во-первых — незамедлительное прекращение боевых действий. Во-вторых — гарантии территориальной целостности Украины в фактических нынешних границах под гарантии США и России.

РИА «Новости»

В-третьих — Украина до 2040 года будет внеблоковым демилитаризованным государством, а в 2040 году проведет референдум по геополитической ориентации. Прекрасный план, не правда ли?

Фактически речь идет о сохранении Украины в нынешнем виде. А Россия останется с оккупированными территориями, записанными в Конституции. Что касается внеблокового статуса — морковка очень красная, конечно, но Украина и сейчас не член НАТО, что совершенно не мешает накачивать ее оружием и натовским мясом.

Демилитаризация по-эрдогановски — тоже вранье. Украина не просто сохранит армию, но и вооружит и обучит ее по максимуму. Никакие вшивые законы, принятые Верховной радой, этому не помешают.

Мы все это уже проходили, сначала в виде гарантий [экс-президенту Украины Виктору] Януковичу, затем в Минске и, наконец, в Стамбуле. Это очень знакомая игра с теми, у кого в колоде одни тузы. С профессиональными шулерами от политики.

Русских не удастся обмануть

Инициатива Эрдогана в случае реализации приведет лишь к новой, куда более страшной войне. Два с лишним года тяжелого конфликта будут просто бездарно спущены в унитаз ради «нового Хасавюрта». И понятно, что Россия не пойдет на такие условия.

Но самое забавное — настойчивость Запада и его уверенность в том, что русских снова удастся обмануть. Нет, ребят, не получится.

И победа будет не только на Украине. Сейчас идет война за новый мировой порядок, в котором Западу придется сильно подвинуться. Окончательной победой России может быть только это, а не граница с Украиной в Работине или Часовом Яру.