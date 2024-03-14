Мир 14 марта 2024, 23:36 Дело кота Эроса. Живодеру из Турции ужесточили приговор Daily Sabah: убийцу кота Эроса приговорили в Турции к 2,5 года тюрьмы Pxhere

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Жестокое убийство кота Эроса потрясло жителей Турции. Живодеру, который расправился с животным, дали рекордный для республики тюремный срок. В заключении мужчине предстоит провести 2,5 года. Дело получило такой резонанс, что в него вмешался президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Эроса до смерти забили возле лифта многоэтажки, сообщила газета Daily Sabah. Кота убил житель этого же дома Ибрагим Келоглан. На суде выяснилось, что мужчина издевался над животным около пяти минут, пока Эрос пытался вырваться от мучителя.

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Личность подозреваемого установили довольно быстро, и Келоглана задержали. Его признали виновным, приговорив к полутора годам заключения. Но мужчина оказался на свободе: за хорошее поведение срок ему заменили на условный.

Протесты после убийства кота

Еще во время процесса турки требовали отправить живодера за решетку и даже создали петицию на Change.org.tr, которая собрала более 244 тысяч подписей. Объясняя свое решение, люди в том числе писали о страхе за собственных детей после случившегося.

Возле здания суда, по данным Telegram-канала Baza, жильцы многоэтажки, где насмерть забили Эроса, устроили протест. К митингу присоединились зоозащитники и сочувствующие. Они также собирались и возле подъезда, где жил Келоглан.

Апелляцию на вынесенный вердикт подал и Центр по правам животных Стамбульской коллегии адвокатов.

Реакция Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с министром юстиции страны Йылмазом Тунчем задался вопросом, как вообще человек мог поступить с животным таким образом.

Позже глава турецкого Минюста, уточнила Daily Sabah, заявил о пересмотре дела. Свою роль в этом в том числе сыграла и Генпрокуратура республики, которая выдвинула возражения на решение суда.

Тунч также подчеркнул неприкосновенность права каждого живого существа на жизнь и пообещал продолжать выступать против любых форм жестокого обращения с животными.

РИА «Новости»

Новый приговор

В итоге 13 марта в Башакшехире прошли повторные слушания по делу об убийстве Эроса. Уголовный суд приговорил Ибрагима Келоглана к двум годам и шести месяцам тюремного заключения. Совершенное им преступление назвали умышленным. Мужчине также запретили выезжать за рубеж.

В зале суда собрались зоозащитники и просто сочувствующие Эросу. Их было так много, что слушание пришлось перенести в более просторное помещение. Те, кому не удалось попасть на заседание, скандировали лозунги в поддержку кота на улице.

В материале газеты указали, что резонанс дела Эроса доказал его значимость и необходимость привлекать живодеров к ответу в подобных случаях.