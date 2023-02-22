22 февраля 2023, 23:03
Боррель, ты не прав. Россия уже нашла, кому продавать газ
Экономист Корнеев: европейцы пытаются заключать краткосрочные договора на поставки газа
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Европа больше не зависит от российского газа. Он добавил, что России будет очень сложно найти покупателей, которые могли бы заменить европейские страны. О том, почему Жозеп Боррель заблуждается, а также об актуальной ситуации на рынке рассказал «360» экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев.
Далее — прямая речь.
Поворот на Восток
Российский магистральный газопровод «Сила Сибири» отстраивается, появляются дополнительные ветки.
В течение пяти лет Россия должна полностью переориентировать свой экспорт трубопроводного газа на Восток. При этом разговор идет не только о КНР, но и о Северном Пакистане, а также об Индии — через коридор «Север — Юг».
К тому же, сейчас мы занимаемся тем, что наращиваем и переориентируем свои поставки сжиженного природного газа. Заметим, что Россия снизила поставки в Европу именно трубопроводного газа — с 40% до 6%, а вот экспорт нашего сжиженного природного газа в европейские страны за последний год увеличился в три раза.
Европейцы, конечно, могут делать хорошую мину при плохой игре, но понятно, что они действуют так только по указке США. А Соединенные Штаты на них наживаются.
Ведь даже сейчас, когда вроде бы, как они сами говорят, цены упали до 550 долларов за тысячу кубометров сжиженного газа, все равно — это больше чем в два раза превышает цену, которую они платили нам за трубопроводный газ.
Европейцы платят высокую цену
Мы-то найдем, кому газ продать, и даже европейцы найдут, где брать газ для своих потребностей. Ну, снизят промышленность. У них уже резко сократилась, к примеру, химическая. Но вопрос в другом — в цене. И если европейцы готовы платить американцам в два-три раза больше — ну что ж, это их выбор.
У них также есть трубопровод из Норвегии, из Алжира. Хотя это ограниченные в объемах поставки. Еще в Катаре могут покупать, они заключили договор, хотя и мизерный, потому что Китай «перебил» их предложение.
Сейчас европейцы пытаются заключать краткосрочные договора. Они надеются, что в обозримом будущем цены резко упадут, и они смогут получать газ дешевле.
Но они не правы, потому что ни Катар, ни другие производители, не собираются расширять свое производство без гарантий, что Европа будет забирать у них газ, как Китай, который заключил с Катаром договор на 20 лет.
Так что Европа теперь намертво привязана к США, которые будут продавать им газ по ценам в три-четыре-пять раз выше, чем поставляла Россия.
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