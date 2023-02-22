Эксклюзив 22 февраля 2023, 23:03 Боррель, ты не прав. Россия уже нашла, кому продавать газ Экономист Корнеев: европейцы пытаются заключать краткосрочные договора на поставки газа РИА «Новости»

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Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Европа больше не зависит от российского газа. Он добавил, что России будет очень сложно найти покупателей, которые могли бы заменить европейские страны. О том, почему Жозеп Боррель заблуждается, а также об актуальной ситуации на рынке рассказал «360» экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев.

Далее — прямая речь.

Поворот на Восток

Российский магистральный газопровод «Сила Сибири» отстраивается, появляются дополнительные ветки.

В течение пяти лет Россия должна полностью переориентировать свой экспорт трубопроводного газа на Восток. При этом разговор идет не только о КНР, но и о Северном Пакистане, а также об Индии — через коридор «Север — Юг».

21 декабря 2022. Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии запуска Ковыктинского газоконденсатного месторождения и участка Ковыкта — Чаянда газопровода «Сила Сибири». / РИА «Новости»

К тому же, сейчас мы занимаемся тем, что наращиваем и переориентируем свои поставки сжиженного природного газа. Заметим, что Россия снизила поставки в Европу именно трубопроводного газа — с 40% до 6%, а вот экспорт нашего сжиженного природного газа в европейские страны за последний год увеличился в три раза.

Европейцы, конечно, могут делать хорошую мину при плохой игре, но понятно, что они действуют так только по указке США. А Соединенные Штаты на них наживаются.

Ведь даже сейчас, когда вроде бы, как они сами говорят, цены упали до 550 долларов за тысячу кубометров сжиженного газа, все равно — это больше чем в два раза превышает цену, которую они платили нам за трубопроводный газ.

РИА «Новости»

Европейцы платят высокую цену

Мы-то найдем, кому газ продать, и даже европейцы найдут, где брать газ для своих потребностей. Ну, снизят промышленность. У них уже резко сократилась, к примеру, химическая. Но вопрос в другом — в цене. И если европейцы готовы платить американцам в два-три раза больше — ну что ж, это их выбор.

У них также есть трубопровод из Норвегии, из Алжира. Хотя это ограниченные в объемах поставки. Еще в Катаре могут покупать, они заключили договор, хотя и мизерный, потому что Китай «перебил» их предложение.

Сейчас европейцы пытаются заключать краткосрочные договора. Они надеются, что в обозримом будущем цены резко упадут, и они смогут получать газ дешевле.

Но они не правы, потому что ни Катар, ни другие производители, не собираются расширять свое производство без гарантий, что Европа будет забирать у них газ, как Китай, который заключил с Катаром договор на 20 лет.

Так что Европа теперь намертво привязана к США, которые будут продавать им газ по ценам в три-четыре-пять раз выше, чем поставляла Россия.