Эксклюзив 22 февраля 2024, 14:10 Дела скисли. Европа поддерживает Украину только на словах Блогер «Голос Мордора»: Европа поддерживает Украину только на словах Официальный сайт президента Украины

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Сейчас Европа поддерживает Украину только на словах. Вскоре реальных дел со стороны ЕС вовсе не станет, а поддержка выльется в предоставление убежища президенту Владимиру Зеленскому. Об этом в колонке для Telegram-канала «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Никаких гарантий

Сегодня из источника в Министерстве иностранных дел Италии стало известно, какие гарантии безопасности эта страна готова предоставить в будущем.

И если кратко, то гарантии безопасности Украине от Италии заключаются в том, что никаких гарантий по безопасности, собственно нет: «Соглашение не будет юридически обязывающим и не предусматривает гарантий политической или военной поддержки».

Вообще ничего нет, потому что это даже не юридический документ. Предыдущие подобные опусы от Великобритании, Германии и Франции хотя бы пытались блюсти какие-то приличия, хотя по смыслу тоже не особо отличались от итальянских щедрот. Но там хотя бы «заверений в солидарности и дружбе» было чуть побольше.

А еще неожиданная плюха сегодня прилетела украинцам от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Та заявила, что переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз приостановлены как минимум до лета.

Pxhere

Дела скисли

В чем же причина такого колоссального объема «зрады»?

А она, строго говоря, в Авдеевке. А если более обобщенно — в ситуации на всей линии фронта, где русская армия продолжает свое неумолимое давление. Европейские лидеры наконец-то поняли, что никакая победа Украине вообще не светит, да и вообще непонятно, что в итоге будет с этой территорией. И надо бы красиво слиться, но как это сделать — большой вопрос.

Строго говоря, европейцы сейчас занимаются своим любимым делом — ложью. Послушайте все выступления этих удивительных людей — они все говорят, что будут поддерживать Украину столько, сколько необходимо, что решимость и солидарность крепки, как никогда. А теперь сравните с реальными делами, которые, мягко говоря, очень сильно скисли.

Европа сейчас поддерживает Украину только на словах, наконец поняв, что это отыгранный материал, и инвестировать в него теперь можно лишь пустые заявления.

Теперь все зависит только от российской армии. Чем сильнее будет ее давление, чем больше будет успехов, тем громче будут заявления европейских лидеров о поддержке Украины и тем меньше будет реальных дел, вплоть до того, что их со временем не станет.

В итоге поддержка может вылиться в представлении Зеленскому убежища в одной из прибалтийских стран, но и это вряд ли, потому что знает он слишком много, и оставлять его в живых будет опасно.