Эксклюзив 27 марта 2023, 12:57 Снесли очередной памятник солдатам Красной армии. Декоммунизация в Польше стала варварством Политолог Буневич: снос памятника солдатам Красной армии показал идентичность Польши РИА «Новости»

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Памятник солдатам Красной армии снесли в польском населенном пункте Хжовице. Политолог, специалист в области истории российско-европейских отношений, советник Российского института стратегического исследования Дмитрий Буневич заявил «360», что отрицание всего советского характерно для Польши.

В таких действиях польских властей, подчеркнул он, нет ничего нового. Модель государственного устройства в этой стране построили на принципиальной антисоветскости и антикоммунистичности.

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«Вся идентичность нынешней Польши построена на категорическом отрицании польского государства, которое существовало после войны до падения социалистических режимов в Восточной Европе», — отметил специалист.

В последние годы декоммунизация, по словам Буневича, приобрела варварские формы. Если сначала шла речь только о переименовании улиц, то теперь стали сносить памятники сражавшимся с фашистами красноармейцам, в том числе надгробные.

Политолог заметил, что такая кампания выгодна не отдельной заинтересованной группе, а всей стране. Это проявление идентичности всего польского государства, построенного на принципе отрицания советского прошлого.

Памятник солдатам Красной армии установили в Хжовице в 1949 году на месте гибели 620 красноармейцев 1-го Украинского фронта. Тела солдат эксгумировали и перезахоронили на воинском кладбище.

Демонтаж устроили 23 марта. Телеканал TVP показал торжественную церемонию в прямом эфире. Сначала рабочие сняли пятиконечную звезду с серпом и молотом, затем разобрали пятиметровый обелиск с пожеланием вечной славы погибшим за свободу народов в 1945 году воинов. На церемонию пригласили директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого, который приравнял красную звезду к свастике и заявил, что ей не место в общественных пространствах Европы.

В 2022 году директор российского Фонда защиты национального исторического наследия Иван Мельников обратился в ЮНЕСКО с просьбой помочь сохранить монументы советским воинам в Польше и Латвии. Он указал, что снос памятника советским воинам-освободителям в Риге и мемориального комплекса в Бжеге противоречит Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия.