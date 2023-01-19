Мир 19 января 2023, 15:06 СБУ обвинили в убийстве переговорщика с Украины. Она действует в духе гестапо Политик Олейник: СБУ действует в духе гестапо с молчаливого согласия Европы РИА «Новости»

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Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала финансиста и члена первой делегации Украины на переговорах с Россией в конце февраля 2022 года Дениса Киреева. Поводом стали подозрения в «шпионаже» в пользу России. Об этом со ссылкой на неназванного сотрудника СБУ написала газета The Wall Street Journal. Специалисты подчеркнули, что это не первое убийство, которое связывают со Службой безопасности Украины, прославившейся жестокими пытками.

Убийство Киреева

В ночь перед вторым раундом переговоров переговорщику Денису Кирееву позвонили из офиса начальника контрразведки страны Александра Поклада, который хотел встретиться. Об этом американскому изданию рассказал начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

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По данным The Wall Street Journal, переговорщик собирался в Белоруссию. Он отправился на вокзал в Киеве, при этом с Киреевым была его личная охрана и агенты военной разведки. Он заявил телохранителям, что его могут арестовать, и попросил не вмешиваться.

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«Группа приехала в центр Киева и остановилась около Софийского собора. Подъехали несколько минивэнов с агентами СБУ и приказали агентам военной разведки и телохранителям Киреева сдать оружие. Киреева отвели в микроавтобус. Его охрана лежала ничком на улице, когда фургон уезжал», — подчеркнуло издание.

Примерно через 90 минут сотрудников военной разведки вызвали на место, где нашли тело Киреева. Государственное бюро расследований Украины, которое занимается такими убийствами, отказалось от комментариев. Киреева похоронили с воинскими почестями на Байковом кладбище в Киеве.

РИА «Новости»

Чистка спецслужб

В течение следующих месяцев киевские власти «выкорчевывали российских сообщников» из спецслужб, отметила газета The Wall Street Journal.

«У меня нет времени разбираться со всеми предателями. <…> Но постепенно все они будут наказаны», — заявил Зеленский в марте.

В июле он уволил главу СБУ, а также уволил или привлек к уголовной ответственности десятки генералов агентства за их предполагаемую роль в содействии «российскому вторжению». На Украине возбудили более 650 дел о государственной измене с участием государственных служащих.

Украина как фашистское государство

Украина по своей ментальности и практическому действию напоминает фашистскую Германию. Об этом «360» рассказал член молодежной ассамблеи Совбеза от РФ ООН, председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства» Юрий Самонкин.

«В ход идут политические методы репрессии в отношении журналистов, общественных деятелей и других людей, которые имеют иные взгляды на то, что им предлагает киевский режим. Если речь идет о выстраивании добрососедских, конструктивных отношений с Россией, то, безусловно, такой человек автоматически попадает на сайт „Миротворец“, к нему применяются самые жесткие методы политического воздействия — вплоть до убийственных ликвидационных действий», — пояснил он.

В качестве примера Самонкин привел убийство писателя Олеся Бузины 16 апреля 2015 года. Националистическую группировку из Харькова, причастную к преступлению, курировала СБУ. Эту информацию опубликовали хакеры «Киберберкута» — группировки, которая приобрела популярность после взятия на себя ответственности за атаки на сайты государственных органов и общественных организаций Украины и западных стран.

«Этими действиями киевский режим еще раз показывает недоговороспособность и изнанку насилия, мракобесия, убийств, которую олицетворяет. Ни о каком соблюдении международного права, а уж тем более прав человека, к сожалению, на Украине говорить не приходится. Это замалчивают европейские правозащитные институты, СМИ и другие западные организации, которые пытаются обвинить Россию в нарушении каких-то конвенций», — отметил Самонкин.

Он подчеркнул, что под «фашистский каток» на Украине может попасть кто угодно, не застрахован никто. И недавнее убийство в очередной раз показало, что киевский режим должен быть низложен в рамках спецоперации. Также все военные преступления, которые власти Украины совершали последние восемь лет в отношении Донбасса, необходимо систематизировать для трибунала, отметил он. Задача же СМИ — освещать подобные ситуации.

Методы гестапо на Украине

Украинский политик и управленец Владимир Олейник подчеркнул, что Украину превратили в студию «Квартал-95», теперь в государстве — «везде экспромт», все равно на конституцию, которая фактически не существует, сам же глава страны Владимир Зеленский ведет себя так, будто ему все можно. Так же делают и СБУ.

«Применяют те методы, которые абсолютно неприемлемы в нормальной цивилизованной стране. <…> Практически каждый год с 2016-го или 2017-го ООН публиковала списки тех, кого пытали, и указывала на наличие тайных тюрем, которые были на территории Украины. Например, в Мариуполе, Харькове были эти тюрьмы, где применялись самые изощренные пытки», — отметил Олейник.

Он напомнил, что законодательно такие службы, как СБУ и МВД, лишены следственных изоляторов, которые подчинены Министерству юстиций. Так сделано для того, чтобы ведомство не прикрывало «безобразие». Тем временем задержанным выбивали зубы, загоняли иголки под ногти и так далее.

«Все то, что применяло гестапо (государственная тайная полиция в нацистской Германии, действовавшая в 1933–1945 годах на территории Германии и в оккупированных государств — прим. ред.), то и применяет СБУ. Главное — Европа молчит. <…> Европа вообще не реагирует», — заключил Олейник.