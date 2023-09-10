Мир 10 сентября 2023, 15:41 Действия российских военных в зоне СВО выявили слабость США Экономист Вольф заявил о недовольстве США успехами российских военных в зоне СВО РИА «Новости»

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Действующие в зоне проведения специальной военной операции российские военные продемонстрировали всю бесполезность и слабость американского оружия, которое получили украинские боевики. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил американский экономист Ричард Вольф.

Он пояснил, что российские войска хорошо закрепились на занятых участках и все попытки их вытеснения ВСУ оказались бесполезными. Единственное, на что они могут рассчитывать, это получение очередных военных траншей со стороны США.

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«США приходится идти гораздо дальше, чем планировалось изначально, давать ВСУ танки, а теперь уже F-16 и современные ракеты. Но они все равно не преуспели», — заявил Вольф.

Экономист добавил, что неудачи преследуют американские власти и во внешней политике по отношению к России. В частности, их сильно беспокоит усиление и включение новых стран-членов в БРИКС. По его словам, именно в попытке подорвать международный конгломерат стран США развязали украинский конфликт, надеясь ослабить Россию. Но этот план не сработал.

«Когда государства совершают подобные просчеты, это признак того, что с ними что-то не так. Это не просто ошибка», — подытожил Вольф.

Ранее американский экономист Ричард Вольф назвал целью введенных против России западных санкций развал страны и перевод оставшихся осколков под внешнее управление других крупных игроков. Он подчеркнул, что этот план провалился, так как Россия выстроила тесные контакты со странами БРИКС, а также государствами, которые не входят в блок НАТО.