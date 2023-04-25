Эксклюзив 25 апреля 2023, 21:22 Дед на перфокартах. Байден уничтожил США, но готов пойти на второй срок «Голос Мордора»: Джо Байден пойдет на второй президентский срок ради спасения демократии РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден официально объявил о планах баллотироваться на новый срок на выборах главы государства в 2024 году. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала «360» назвал достижения действующего американского лидера за два с лишним года правления.

Далее — его прямая речь.

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Демократия в опасности

Как вы все прекрасно знаете — мировая демократия находится в страшной опасности. И спасти ее, как в американских фильмах, может только один могучий супергерой — Дед на перфокартах. Для спасения демократии нужно всего ничего — избраться на второй срок президентом США, о чем и объявил во всеуслышание Джо Байден.

Когда-то весь «цивилизованный мир» от души смеялся над «кремлевскими старцами». Мол, выжили из ума, живут на таблетках и правят крупнейшей страной мира. И кто бы тогда мог подумать, что эти самые старцы, в сравнении с нынешним президентом США, покажутся бодрыми юнцами с живым умом?

Но давайте не заниматься эйджизмом. Вон, Дональд Трамп тоже ведь немолод, однако как говорит, какой у него живой язык и прекрасное физическое состояние. И это при том, что всю жизнь, да и сейчас тоже, он не особо придерживается ЗОЖ.

Заслуги Байдена

А если даже не касаться душевного и физического здоровья, то чего достиг Байден на президентском посту?

Тут все просто — развязал еще одну европейскую войну, вверг США в инфляцию и вполне возможно, что не за горами и рецессия.

ЛГБТ со всякими трансгендерами превратились в США в доминирующий класс, который не терпит иного мнения и насаждает свою идеологию чуть ли не среди детей грудного возраста.

В стране бушует преступность. В Чикаго она столь велика, что одна из крупнейших сетей супермаркетов закрывает там часть магазинов.

Просто потому что бывшие угнетенные спокойно в эти магазины заходят, берут то, что нужно, без оплаты и уходят. И даже полиция боится сказать им хотя бы слово.

Кровавые массовые расстрелы происходят регулярно, и призывы демократов запретить продажу оружия выглядят даже как-то глупо.

Америка тонет в синтетических наркотиках, целые районы городов становятся похожи на сцены из фильмов про зомби.

Мир устал от доллара

В США началась внутренняя миграция. Люди консервативных взглядов стараются уехать с безумных побережий в такие штаты, как Техас, где еще как-то удается соблюдать порядок.

Впервые в мире заговорили о том, что доллару хватит быть мировой валютой, что от него и от паразитирования на нем США все устали.

И это далеко не все достижения нашего супергероя на ниве спасения демократии. Даже подумать страшно, до чего он может доспасаться.

Хоть бы не до ядерной войны, а то ведь может кнопки перепутать. От человека, который прилюдно общается с призраками, ожидать можно чего угодно.