Эксклюзив 10 февраля 2023, 14:23 Даже США оценили революционный подвиг Путина, возглавившего борьбу за многополярность мира Политолог Марков: мир оценил подвиг Путина, возглавившего борьбу за многополярность мира РИА «Новости»

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Американский журналист Джексон Хинкль признал, что президент России Владимир Путин сделал мир многополярным. Полностью достичь многополярности пока не удалось, но в мире уже оценили начинания российского лидера, отметил политолог, общественный деятель, кандидат политических наук Сергей Марков в беседе с «360».

«Заявление Хинкля означает, что все оценивают, можно сказать, революционный подвиг Путина, который возглавил борьбу всей человеческой цивилизации за многополярность и против однополярной американской диктатуры», — подчеркнул эксперт.

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Марков пояснил: многополярность важна, потому что подразумевает демократичность, множество центров влияния и конкуренцию между ними, которая способствует развитию.

«При этом многополярность является все-таки скорее нашей целью, пока она еще полностью не реализована. Пока не удается решить эту проблему», — заметил политолог.

По его словам, конфликт на Украине, которым заправляют США и Запад, — попытка вернуть гегемонию, которая позволяет «получать сверхприбыли, сверхдоходы и тем самым иметь возможность эксплуатировать другие страны и народы». С тем, что этой гегемонии все-таки приходит конец, на Западе смирятся нескоро, считает Сергей Марков.