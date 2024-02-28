Эксклюзив 28 февраля 2024, 16:34 Дадут заднюю. Симоньян объяснила, когда США изменят политику в отношении России Симоньян: Запад изменит политику в отношении России при двух условиях РИА «Новости»

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США будут бороться с Россией до последнего. Для этого они будут придумывать все новые и новые способы. Изменение курса внешней политики Белого дома станет возможным только в двух случаях, объяснила ведущей «360» Екатерине Малашенко главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Новые способы борьбы

По словам Симоньян, первое условие связано с критическими изменениями во внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах.

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«Общественное мнение будет до такой степени против этой войны, что ее просто невозможно больше будет вести, потому что человек, который выступает в ее поддержку, будет неизбирательным», — заметила она.

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Однако такой вариант развития событий, по мнению главреда RT, является маловероятным. Она объяснила это жесточайшей цензурой в самих США. В качестве примера Симоньян привела увольнение журналиста Такера Карлсона.

Второе условие, при котором США прекратят поддержку Украины, может произойти в случае, если ситуацию доведут «до тарана».

Лоб в лоб, понимаете? И они дадут заднюю просто потому, что мы смелее. Нам есть что терять — это наши люди. Маргарита Симоньян главред RT

Наличие F-16 у Украины не сможет переломить ситуацию, пояснила Симоньян. Они не могут ни базироваться, ни взлетать с украинских аэропортов.

«Их не осталось — как и тех, которые могли бы функционировать и обеспечивать работу этих F-16. Значит, эти F-16 будут взлетать откуда-то из другой страны. Много ли там осталось, вокруг Украины, стран, не входящих в НАТО? Мало. Молдавия разве что. Вероятно, они будут взлетать и бомбить наши города из стран, входящих в НАТО. Вероятно, мы в ответ будем бомбить эти аэропорты», — предположила она.

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Подобное, по ее словам, приведет к прямому конфликту с НАТО со всеми вытекающими последствиями. Ни европейское, ни американское общество к такому противостоянию не готово, подчеркнула Симоньян. Однако руководство этих стран не берет в расчет мнение своих граждан.

«Всегда решения, принимаемые руководством, идут вразрез с мнением населения этих стран. По любому вопросу, которым я интересовалась, — начиная от гей-браков* и заканчивая помощью Украине. Вот население не хочет, а правительство говорит: „Нет, все равно“. Вот так работает эта их демократия», — пояснила Симоньян.

*ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение.