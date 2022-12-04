Эксклюзив 04 декабря 2022, 15:18 Чужой среди своих. Фридман расплатился за желание остаться хорошим для всех «Голос Мордора»: британские спецслужбы могут завербовать бизнесмена Михаила Фридмана РИА «Новости»

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Российского предпринимателя Михаила Фридмана задержали в Лондоне. По предварительной информации, его заподозрили в нарушении наложенных на него санкций. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для «360» порассуждал над тем, почему предприниматель вообще оказался на Западе, а также что с ним произойдет в ближайшее время.

Далее — его прямая речь.

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Стал собирательным образом олигарха

Михаила Фридмана сложно назвать российским патриотом. Да что там сложно — невозможно. Типичный олигарх из 90-х, при Путине потерявший значительную часть своего влияния, но тем не менее оставшийся при деньгах и связях. Да и должное надо отдать — его банк является одной из важнейших составляющих финансовой системы России.

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Но ведь понятно, что Фридман всегда мечтал, чтобы все было как «при бабушке», то есть — при Борисе Николаевиче Ельцине, когда такие, как он, по факту управляли огромной страной, нещадно ее грабя и обогащаясь.

Михаил Фридман хорошо подходит под собирательный образ того, кого очень сильно ненавидит народ России, — невероятно богат, плевать хотел на Россию и ее народ, обосновался в Лондоне, где у него имеется шикарный и очень дорогой особняк.

Банк Фридмана работает и на Украине, и там он всегда пытался удержаться на плаву, несмотря на очень плохие отношения России и Украины. Этот банк помогал ВСУ, а недавно Михаил Фридман заявил, что готов безвозмездно передать акции банка Украине.

Тем не менее после 24 февраля Фридман попал под санкции. Многие его счета были заблокированы, а сам он жаловался, что у него нет денег даже на водителя и уборщицу. Просто вот трагедия. Потом с деньгами все как-то разрешилось, и жизнь начала налаживаться.

РИА «Новости»

Запад не принял Фридмана

Но в один прекрасный день в шикарный особняк Фридмана пришло огромное число полицейских и финансовых инспекторов, был проведен масштабный обыск, а сам Фридман арестован в подозрении по отмыванию денег.

После оформления всех необходимых документов он был отпущен под залог. Сумма залога не оглашалась, но понятно, что она очень значима.

Не помогло Фридману финансирование Украины, российской оппозиции и участие во фронде к Путину. Он очень хотел стать своим на Западе, но ничего не получилось. Более того — сам в итоге попал под репрессии, и чем вся эта история закончится, неизвестно. Может даже и заключением, а может, и полной конфискацией всех активов, а что это означает для Фридмана — понятно.

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Санкции или предательство

И ведь стоило бы понять, что для этих ребят нет своих, тем более что об этом предупреждали — но Фридман не верил. И вот теперь расплачивается за свою недальновидность. А может, и глупость. А считалось, что он очень умный человек.

Впрочем, есть и еще один вариант — Фридману могут оставить все при условии, что он начнет активно работать против России. В том числе и используя свои связи в высших эшелонах власти. А арест в данном случае — лишь элемент шантажа, обычная вербовка. А может, и операция прикрытия. Британская разведка всегда славилась хитрыми операциями.