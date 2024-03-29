Эксклюзив 29 марта 2024, 15:09 Предчувствия Зеленского. Что ждет Украину после победы армии России Политолог Самонкин напомнил незавидную судьбу всех ставленников Запада Президент Украины Владимир Зеленский, Киев, Украина, 21 марта 2024 года. Фото: President Of Ukraine / Global Look Press

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Соединенные Штаты снова упрекнули в отсутствии военной и финансовой помощи Украине. Ее президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу предупредил, что это приведет к скорому поражению ВСУ. Эксперт Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин рассказал «360», что после разгрома украинских политиков ждет либо прозябание на Западе, либо трибунал.

Далее — прямая речь политолога.

Запад остыл к Украине

Действительно, сейчас мы наблюдаем тенденцию полного снижения финансовой помощи Украине, и непонятно, что будет к концу 2024 года. Никому нет дела до поддержки украинцев.

В Штатах предвыборная кампания набирает обороты. Республиканцы больше смотрят в сторону Ближнего Востока и сохранения доминирования США с помощью стабилизации экономической ситуации.

Настроения в Европе тоже показывают, что отношение к Украине становится все хуже. Та же самая Польша, которая выступает неким форпостом и рупором поддержки, на самом деле преследует исключительно свои геополитические интересы, а не вопросы сотрудничества.

Украина не сможет победить Россию

Никакого плана спасения Украины как государства в целом у ее властей нет. Ведь фактически государство уже развалилось на несколько частей. Юго-Восток по полной программе интегрируется с Россией.

Если дальше фронт будет смещаться в сторону Запада и, как сказал Владимир Путин, сформируется некая «санитарная зона», то скоро могут появиться такие объединения, как Харьковская или, допустим, Одесская народные республики. В событиях 2014 года мы такую тенденцию уже наблюдали.

Центр, безусловно, находится под контролем Зеленского. Там идет массовая мобилизация — по сути, геноцид украинского общества. Западные регионы потихонечку интегрируются в польское экономическое пространство, местные жители получают польские, венгерские паспорта, некоторые оседают в Евросоюзе.

Запад и НАТО будут окончательно «сливать» Украину — сейчас не видно абсолютно никаких политических перспектив и шансов хоть на какой-то элементарный успех даже в информационном психологическом фоне.

Все, что Украина пока еще может делать, — устраивать диверсии на границе Белгородской области и финансировать террористические акты. А победить нас в честном бою — тут, грубо говоря, кишка тонка.

Незавидная судьба ставленников США

Если взять геополитическое поражение Киева на поле боя (а оно будет неминуемо, ведь наша армия активно ведет боевые действия), у киевского режима не так много путей отхода. В частности, у Зеленского есть вариант скрыться через Прибалтику и сразу бежать либо на территорию Евросоюза, либо в США.

Мы прекрасно помним, какая незавидная судьба постигла того же экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который проводил исключительно прозападную политику. Позже он появился на Украине, получил ее паспорт, занимался какими-то реформами, орал о русофобии.

В итоге Запад слил Саакашвили, вплоть до выдачи новым грузинским властям. Теперь он несет уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Грузии.

Такая же судьба ожидала, к примеру, и Светлану Тихановскую. Сейчас она исчезла с политической карты, о ней фактически ничего не слышно. А ведь Запад позиционировал ее как «демократический образ Белоруссии».

То же было в Венесуэле: ставленник Соединенных Штатов Хуан Гуайдо боролся против 49-го президента страны Николаса Мадуро. Но как только последний победил, западный проект тут же был закрыт. То же случится с Украиной.

Когда Украина будет окончательно проигрывать по всем направления, а ЦПСиО и прочие проекты киевского режима не будут давать никакого эффекта в отношении России, Зеленского и его клику ждет достаточно печальная политическая судьба.

В лучшем случае после поражения их каким-то образом перебросят на Запад. Потом Зеленский и его приближенные перестанут играть какую-то роль в политике.

Едва ли им дадут создать в эмиграции «украинское правительство в изгнании» для борьбы с Россией. Тому пример — вышеприведенные истории аналогичных «героев».