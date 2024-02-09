Мир 09 февраля 2024, 22:58 «Враг номер один». Что ждет Такера Карлсона в США после интервью с Путиным Американист Ордуханян допустил нападение на Карлсона после интервью с Путиным Коллаж: Kremlin Pool / Global Look Press / Телеканал «360»

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Знаменитый американский телеведущий Такер Карлсон стал еще популярнее после интервью с президентом Владимиром Путиным. О встрече с российским лидером говорят во всем мире — это тема номер один во всех крупных изданиях. После теплого приема в Москве на журналиста ополчились на родине — в адрес Карлсона посыпались угрозы и предложения ввести персональные санкции. Как его могут встретить в США и что такое «европейская шизофрения» «360» рассказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Далее — его прямая речь.

Профессиональная организация интервью

Недавно стало известно — пока Такер Карлсон был в России, он еще встретился с [бывшим сотрудником ЦРУ] Эдвардом Сноуденом и актрисой Тарой Рид, которая обвиняла действующего президента Джо Байдена в домогательствах. Они — беженцы от демократии Соединенных Штатов.

Интервью, безусловно, готовили соответствующие структуры, потому что подобные события согласовывают на уровне МИД и спецслужб, обсуждая вопросы безопасности. Конечно, чтобы американский журналист лично поговорил с российским президентом, большое количество людей проделали огромную работу.

Подчеркну: все проработали достаточно профессионально, поскольку никто даже и предполагать не мог, что за такой короткий срок организуют мероприятие такого масштаба.

Американский журналист Такер Карлсон прождал президента Владимира Путина перед интервью два часа. По его словам, всего он пробыл в Кремле пять часов. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Судьбоносное решение

После интервью Карлсона с Владимиром Путиным настроение вокруг фигуры журналиста очень неоднозначное. На Западе уже появился диапазон: начиная от запрета на въезд в страну и лишения гражданства и заканчивая расстрелом.

Европейский союз на полном серьезе хочет ввести санкции, мол, не видать больше тебе, Такер Карлсон, и твоим детям парижского Диснейленда и Лувра. В ЕС, конечно, шизофрения идет по нарастающей с каждым днем.

Тем не менее говорить про судьбу Такера после интервью пока что рано. Нужно посмотреть, сколько просмотров спустя несколько дней наберет публикация, и как о ней будут говорить.

Хотя тенденция нового западного и европейского политического руководства — это игнорирование. Они сейчас стараются замалчивать и не придавать всему этому особого значения.

Сейчас во всем инфополе первоначально действует эффект удивления, но посмотрим, как это будет разворачиваться дальше.

Честно говоря, не исключаю возможности физического устранения или нападения на Такера Карлсона. Сейчас все может быть. Особенно в тех условиях, в которых сегодня развивается Америка. Все, кто выходят из мейнстрима, — желаемая цель. А на Украине он вообще враг номер один.

Исторический экскурс — лишнее

Отношение к самому интервью у меня пока что двойственное. Не очень понравился широкий исторический экскурс — мне кажется, он был неуместен. Тем не менее кто-то считает, что это нужно было сделать, а я думаю, что это ничего особенно не дало зарубежному зрителю.

Объяснять специфику российского исторического процесса со времен Рюриковичей людям, которые не могут Украину на карте даже найти, — это, как по мне, лишнее.

Положительная реакция

Несмотря на то, что интервью вызвало большой резонанс, Путин и Карлсон вполне хорошо отзывались о беседе. Но посмотрим, как все это будет на самом деле, подождем еще больше реакций.

Самое важное, что после интервью журналиста с президентом в зарубежном инфополе социальных сетей положительных отзывов на 40% больше, чем отрицательных. Так проголосовали простые американцы, кто посмотрел видеоролик. Для России это в самой большой степени показатель.