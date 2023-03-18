Мир 18 марта 2023, 17:23 Что-то не так с Еленой Зеленской. Зачем первая леди Украины плодит фейки о сбитых банками дронах Украинский политик Олейник: зачем ВСУ оружие, если в стране есть бабушки с закруткой Официальный сайт Президента Украины

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Рассказ жены украинского президента Елены Зеленской о киевлянке, сбившей беспилотник банкой помидоров, стал предметом для многочисленных шуток западных пользователей. Вероятно, первая леди Украины ожидала не совсем такой реакции. Однако реальность оказалась такова, что вместо поощрения и поддержки комментаторы предложили снабжать страну банками с соленьями. Раз они годятся в качестве боеприпасов — зачем платить больше?

Историю с беспилотником и помидором Зеленская поведала в эфире американского телеканала MSNBC. Среди ее собеседников была в том числе и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон. Присутствие встретили рассказ вежливым смехом и одобрительным киванием.

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«Одна из женщин увидела дрон со своего балкона и бросила в него банку с помидорами. Сбить беспилотник банкой с помидорами — это, возможно, то, что может сделать только украинка. И мы слышали много таких историй», — заверила первая леди Украины.

В комментариях к записи эфира подписчики призвали власти США забыть про поставки танков Abrams для ВСУ, когда, оказывается есть такая альтернатива вооружению, как банки с помидорами.

«Больше консервированных помидоров для Украины!» — пошутил один из пользователей.

Еще одного участника обсуждения поразило, что кто-то может поверить в рассказ Зеленской.

«Кто вообще верит в этот бред? А то, как они смеются…» — поразился зритель.

Были и те, кого заинтересовало, все ли у Зеленского в порядке с поставками запрещенных веществ в офис. Наряд жены президента Украины тоже не остался без внимания.

«Вы можете сказать, насколько она „сильная“, по платью за пять тысяч долларов, которое она носит за счет налогоплательщиков из США», — заметил комментатор.

Глядя на такую реакцию западных пользователей возникает закономерный вопрос — неужели украинские пропагандисты не осознают, что такие выступления первых лиц страны создают эффект, совершенно противоположный их ожиданиям. Как допускается пересказ фейков из соцсетей в эфире западных СМИ в присутствии высокопоставленных политиков?

РИА «Новости»

Политолог и публицист Армен Гаспарян в беседе с «360» отметил, что в действительности в этой истории с пересказом фейка о помидорах для зрителей MSNBC нет ничего странного и из ряда вон выходящего.

Нет ничего удивительного в том, что госпожа Зеленская повторяет выдумки украинской пропаганды. У них задача очень простая: им надо держать на себе внимание, в том числе западных медиа только такими вот героическими рассказами. Что она собственно и делает. Армен Гаспарян Политолог и публицист

Гаспарян напомнил, что до Зеленской пересказом фейков занималась, в частности, Ирина Венедиктова, занимавшая пост генерального прокурора Украины. Отмечаются подобными вбросами и другие политики республики.

«Банка помидоров? Ну, очень хорошо, понятный совершенно образ. К практике не относящийся, но кому это нужно. Вы думаете, что там на Западе кто-то эту ахинею читает, смотрит, обсуждает. Это рассчитано прежде всего на граждан Украины с низким интеллектом, который как окрыленный кровососущий гнус, будут повторять это с упоением», — пояснил политолог.

По словам специалиста, подобные высказывания уже давно перестали быть смешными. Зеленский показал давно, что он недалекого ума, супруга у него такая же, добавил он. По мнению Гаспаряна, на такие речи не стоит обращать внимания и относиться к ним, как к талому снегу за окном, не более.

РИА «Новости»

Украинский политик и управленец Владимир Олейник, комментируя поведение Зеленской, напомнил сразу о двух пословицах: муж и жена — одна сатана и два сапога пара.

«Так случается — подобрались, друг друга стоят. Что Зеленский, что [его супруга]. Лучше бы ей этим не заниматься, потому что очевиден полный неадекват. Я видел, что те, кто слушал это, смеялись. А сам рассказ напоминает мне то, что говорила когда-то Людмила Денисова, бывший уполномоченный по правам человека на Украине. [Распространяла фейки], потом призналась в этом», — сказал он в комментарии «360».

Зачем тогда оружие, если есть такие бабушки способные, которые могут банкой сбивать дроны. А трехлитровой [закруткой], наверное, могла бы и танк уничтожить. Продолжать можно долго в стиле «Квартала 95» Владимир Олейник украинский политик и управленец

Олейник отметил, что если бы история со сбитым дроном была правдой, властям Украины следовало бы наградить эту женщину. Почему же никто ее нашел, не обнародовал имя «героя из народа», не поставил на пьедестал, поинтересовался политик.

«Поэтому [в контексте рассказа Зеленской] я бы советовал брать комментарии у людей, которые имеют особые познания в области психиатрии. У меня таких познаний нет. Но то, что тут, что все не все в порядке, это точно, чтобы вот такую чушь нести. А это явно чушь», — заключил собеседник «360».