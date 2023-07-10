Мир 10 июля 2023, 21:51 Слабость, перерастающая в паралич. Что такое синдром Гийена-Барре, и почему власти Перу уже бьют тревогу Иммунолог Болибок: рост случаев синдрома Гийена-Барре в Перу возможен из-за инфекции ЖКТ Freepik

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В стране с тропическими лесами неожиданно участились случаи аутоиммунным заболеванием. Врачи Перу не могут найти ответ на то, откуда и почему синдром Гийена-Барре вдруг начал поражать такое количество людей. Из-за нехватки лекарств в стране объявили режим чрезвычайной ситуации на несколько месяцев. Насколько страшен этот недуг, можно ли его вылечить и кто из знаменитых личностей страдал от синдрома Гийена-Барре — в материале «360».

«Необычный рост» заболеваемости в Перу

Власти Перу ввели общенациональный режим чрезвычайный ситуации в сфере здравоохранения на 90 дней. Документ опубликовали в правительственной газете El Peruano.

В стране зафиксировали «необычный рост» синдрома Гийена-Барре, сообщил телеканал Canal N. По словам министра здравоохранения Сесара Васкеса, за это время правительство закупит пять тысяч флаконов иммуноглобулина.

Учитывая неожиданный рост заболеваемости, минздрав планирует пополнить запасы лекарства на два года. Примерная стоимость составляет 12 миллионов перуанских солей или в переводе на российскую валюту — 300 миллионов рублей. Прежде запасов этого лекарства не делали, потому что оно не входит в перечень жизненно важных и является дорогостоящим.

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Глава министерства заявил, что тяжелобольных из регионов доставляют в столицу по воздуху, чтобы незамедлительно начать лечение. Других госпитализируют в регионы, которые снабдили всем необходимым для лечения таких случаев.

Врач-инфекционист Хуан Вильена сказал в комментарии Canal N, что чрезмерный рост заболеваемости удивляет. По его словам, количество заболевших превышает уровень показателей за последующие три года в несколько раз.

«Наибольшую вероятность массового заражения ожидали в период вакцинации от COVID-19, но никак не сейчас. Среди медиков мы не относим синдром к группе болезней или заболеваний. Скорее всего, это больше приобретенный недуг на фоне ослабленного иммунитета. Однако сложно предположить, с чем может быть связано неожиданное возвращение синдрома Гийена-Барре именно сейчас», — отметил Вильена.

В Перу зарегистрировали больше 180 случаев синдрома. Четыре человека умерли, 147 выздоровели, 31 пациент лечится в стационаре.

При этом причины такого необычного для этого синдрома темпа распространения остаются неизвестны. Врачи пытаются их выяснить. Пока что есть только одна догадка: перед выявлением синдрома некоторые пациенты несколько недель страдали расстройством желудочно-кишечного тракта.

В беседе с «360» врач-иммунолог Владимир Болибок также предположил, что рост числа заболеваемости может быть связан со вспышкой кишечной инфекции, что повлекло за собой развитие синдрома Гийена-Барре у больных.

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Чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения Перу, по словам медика, возникла из-за увеличенных случаев госпитализаций.

Минздрав таким способом предупредил все больницы, чтобы в каждом учреждении было несколько дополнительных коек в реанимации, чтобы обеспечить больных дыхательной аппаратурой и кислородом.

Синдром Гийена-Барре. Что это?

Синдром Гийена-Барре — это не самостоятельное заболевание, а аутоиммунное осложнение других воспалительных процессов в организме, отметил Болибок. Обычно недуг проявляется на фоне различных инфекционных заболеваний или прививок, и считается воспалением нервных окончаний.

Из самых распространенных инфекционных заболеваний синдром может вызвать инфекции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) либо дыхательных путей — бактерий рода Campylobacter. По словам иммунолога, чаще всего синдром развивается из-за вирусных бактерий и микробов в ЖКТ.

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Слабость, вызванная синдромом Гийена-Барре, обычно усиливается в течение трех-четырех недель, затем держится на одном уровне или начинает нормализоваться.

Синдром невозможно перехватить от другого человека, так как это аутоиммунное заболевание, пояснил «360» доктор биологических наук и профессор Петр Чумаков. Недуг также может возникнуть как осложнение от другого вирусного заболевания.

Гийена-Барре — это иммунная неврологическая патология, когда нервная система по сути атакует сама себя, добавил он.

Симптомы и опасность синдрома Гийена-Барре

Основные симптомы при наличии недуга — слабость, ощущение покалывания по всему телу и потеря чувствительности. Слабость выражается не только в общем физическом состоянии, но и частично парализует работу внутренних органов.

У некоторых больных мышцы, отвечающие за дыхание, становятся настолько слабыми, что им требуется аппарат искусственного дыхания. Другие страдают от ослабления глотательных мышц. При таком раскладе больной может подавиться во время приема пищи или у него может возникнуть обезвоживание и истощение.

«Самое опасное, что может вызвать синдром — это паралич и остановка легких. У больных парализуются дыхательные мышцы грудной клетки и диафрагма. Пациенту становится сложно дышать, что может привести к летальному исходу», — подчеркнул врач-иммунолог.

РИА «Новости»

Лечение синдрома

Ухудшение при синдроме Гийена-Барре может происходить быстро, поэтому он считается неотложным состоянием. Больного должны немедленно госпитализировать в больницу. Чем раньше врачи начнут надлежащее лечение, тем выше вероятность благоприятного исхода.

Лечение зависит от симптомов, тяжести течения, а также наличия сопутствующих заболеваний. С учетом этого врач может назначить в случае необходимости использование аппарата ИВЛ для облегчения дыхания, лекарственное лечение иммуноглобулином и использование плазмофереза.

Последний позволяет избавить организм от накопившихся или выделяющихся токсинов, в том числе аллергенов, антигенов и медиаторных возбудителей воспаления.

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Синдром Гийена-Барре — это серьезное заболевание, которое иногда может протекать в легкой форме. Однако в большинстве случает полное выздоровление и восстановление «требует специальных мероприятий», подчеркнул Чумаков.

Организм, конечно, может справиться самостоятельно и вылечить сам себя, но зачем в таком случае мучиться? Есть возможность поставить правильный диагноз и провести своевременное лечение. Заболевание это серьезное и иногда может привести к летальному исходу, если его не лечить. Петр Чумаков главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор

Летальные исходы от синдрома Гийена-Барре

Иммунолог Болибок рассказал «360», что около 30 лет назад летальные исходы от синдрома составляли около 15-20%. На сегодняшний день, учитывая технологическое медицинское оборудование и оперативное лечение больных, показатели намного меньше — всего лишь 2-3%, но они все равно есть.

Перуанские больницы качественно оказывают помощь всем пациентам, и смотря на показатели заболевших и выздоровевших, можно сказать, что местная медицина там на высоте, подытожил медик.

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Синдром Гийена-Барре у известных личностей

Анатолий Чубайс

Бывший глава «Росано» Анатолий Чубайс попал в больницу 31 июля 2022 года — ему стало плохо во время отдыха на Изумрудном побережье острова Сардиния в Италии. Чубайс оказался в реанимации с диагнозом «синдром Гийена-Барре».

Тогда медики сочли его состояние стабильным, но него внезапно начали отниматься руки и ноги. Врачи также отметили частичный паралич лица, из-за чего у Чубайса самостоятельно не закрывался один глаз. После лечения в одной из европейских больниц состояние экс-главы «Росано» улучшилось.

Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист Анатолий Чубайс / РИА «Новости»

Тони Бенн

Британский политический деятель и член кабинета министров Великобритании Тони Бенн перенес синдром Гийена-Барре в 1981 году. После болезни у политика испортился слух и координация движений. Бенн жаловался на то, что его походка была похожа на ходьбу пьяного человека, которого не слушаются мышцы.

Британский политик Тони Бенн / YouTube

Франклин Рузвельт

Тридцать второй президент Соединенных Штатов Америки Франклин Рузвельт в начале своей политической карьеры заболел лихорадкой, которая повлекла за собой частичный паралич тела. Медики того времени предположили, что глава государства заболел полиомиелитом.

Справа налево: Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль. Кадр из документально-публицистической эпопеи «Великая Отечественная война». 1979 год. / РИА «Новости»

Однако врачи-иммунологи из Медицинского отделения Техасского университета, сверив все симптомы, заявили, что болезнь Рузвельта больше напоминает синдром Гийена-Барре, чем полиомиелит. Сильная боль, которую испытывал президент при прикосновении к ногам, несвойственна старому диагнозу, подчеркнули врачи.

Более того, исследователи отметили, что полиомиелит обычно поражает людей в зрелом возрасте, а Рузвельту на момент болезни было всего лишь 39 лет.