Эксклюзив 01 декабря 2022, 18:52 Что такое геноцид и почему голодомор не был попыткой истребить украинский народ Историк Альтман объяснил, почему голодомор нельзя считать геноцидом украинцев Участница акции зажигает свечу во время проведения траурных мероприятий в День памяти жертв голодомора / РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бундестаг большинством голосов принял резолюцию, которая признает голод 1932-1933 годов в СССР, также известный как голодомор, геноцидом украинского народа. По мнению немецких депутатов, жителей УССР осознанно и намеренно морили голодом. Однако история говорит об обратном: голод тех лет затронул и Поволжье, и Казахстан, и Кавказ, и Сибирь. Сопредседатель центра «Холокост», профессор РГГУ Илья Альтман рассказал «360», что такое геноцид и почему голодомор, хотя и был преступлением сталинского режима, не был направлен на уничтожение конкретного этноса.

Реклама

Далее — прямая речь.

Голодомор равно геноцид?

Публикации документов последних лет из вновь рассекреченных российских архивов убедительно доказали, что голодомор не носил характера умышленного истребления людей по национальному признаку. Он проходил не только на территории Украины и касался не только украинцев. Голод в начале 30-х годов охватил Казахстан, Поволжье и другие регионы Советского Союза.

[В конце 1929 года в СССР] был взят курс на индустриализацию страны, создали колхозы. Для крестьянина-середняка было непонятно, почему он должен продавать государству хлеб по заниженным ценам.

Так как нужного объема продовольствия для городов не хватало, а часть хлеба шла на экспорт, приняли решение о насильственной конфискации так называемых излишков. В результате конфисковали и то, что предназначалось для посевной, домашнего скота и так далее.

Работники ОГПУ извлекают из ямы спрятанное зерно, 1932 год. Государственный музей политической истории России / Публичное достояние

От голода на Украине гибли также русские, белорусы, евреи и другие народы. Поэтому неверно утверждать, что эта политика касалась лишь украинцев. Конкретной задачи истребить какой-то этнос не стояло.

Этот факт не умаляет масштабы трагедии, унесшей жизни миллионов людей разных национальностей, и не может служить оправданием преступлений сталинского режима против собственного народа.

Что такое геноцид?

Политические решения, которые вели к массовой гибели людей, но не по национальному признаку, называют не геноцидом, а политицидом.

Геноцидомания — серьезная проблема, охватившая многие страны. Хотя в ряде государств голодомор признают геноцидом, до последнего времени Германия воздерживалась от такого рода оценок. Причем неслучайно. Подобное решение бундестага создает предпосылки для переоценки событий Второй мировой войны.

Голод в СССР. Бригада специальной комиссии по хлебозаготовкам откапывает крестьянское зерно, спрятанное в ямах-схронах / РИА «Новости»

Хочу обратить внимание на важную историческую параллель: преступления против человечности, военные преступления нацистов, их пособников и союзников на территории СССР сегодня называют «геноцидом советского народа».

Один из аргументов — попытка организовать голод на оккупированных советских территориях, унесшая жизни миллионов людей. И здесь для российских ученых и политиков чрезвычайно важно не допускать двойных стандартов.

Геноцид — это действия с намерением истребления, частичного или полного, национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой. Эта дефиниция не применяется по территориальному принципу или принципу гражданства

Поэтому решение, принятое в бундестаге, некорректно. Но не менее спорна и трактовка преступлений против человечности, военных преступлений в годы Великой Отечественной войны как геноцида всего советского народа.