02 мая 2023, 16:20
Попытка скрыть правду о холокосте, выборы и жажда денег. Что стоит за заявлениями Польши о репарациях
Политолог Буневич: требования Польши о репарациях от ФРГ и РФ — попытка отвлечь внимание
Если власти Германии согласятся выплатить Польше репарации за Вторую мировую войну, аналогичные требования республика может выставить России. Такое мнение газете Financial Times высказал руководитель отдела международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач. Что на самом деле означают подобные заявления — в материале «360».
Далее — прямая речь.
Дмитрий Буневич, политолог, специалист в области истории российско-европейских отношений, советник Российского института стратегического исследования
Попытка отвлечь внимание
Всерьез этот вопрос [о репарациях] обсуждают в основном в Польше. Это попытка отвлечь внимание от набирающего обороты скандала внутри страны. Он связан с тем, что известный польский историк в эфире местного телеканала обвинила власти в манипулировании историческими событиями.
Варшава скрывала правду о соучастии поляков в холокосте перед Второй мировой войной. Поляки болезненно реагируют на такие обвинения.
Поэтому власти Польши и пытаются отвлечь внимание народа, вкидывая информацию о каких-то репарациях, которые должны заплатить Германия, Россия, может быть, еще кто-то. Это можно назвать пропагандистским элементом работы польского руководства.
Вадим Трухачев, преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, эксперт по Польше
В Польше грядут выборы. Правящая партия занимается патриотической мобилизацией населения и избирателей. Учитывая, что к России плохо относятся почти 90% населения республики, мобилизовать избирательный антироссийский слой легче всего. Разгадка всех заявлений [о репарациях] кроется в этом.
Кроме того, Варшава рассчитывает, что российская армия потерпит поражение в спецоперации на Украине, и тогда уж поляки на нас «отыграются по полной». О Германии польское руководство говорит, поскольку немецкая оккупация действительно была и этот вопрос давно решен.
Не стоит забывать, что Польша — крупнейший получатель денег из фондов Евросоюза, а выплаты эти им сократили.
Так что это может быть и способом вернуть себе выплаты из фондов Евросоюза, опять же, нацеленным на попытку вновь обрести расположение патриотичного электората в селах и небольших городах, который служат опорой правящей партии.
Германия
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Евросоюз
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