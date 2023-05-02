Политолог Буневич: требования Польши о репарациях от ФРГ и РФ — попытка отвлечь внимание

Если власти Германии согласятся выплатить Польше репарации за Вторую мировую войну, аналогичные требования республика может выставить России. Такое мнение газете Financial Times высказал руководитель отдела международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач. Что на самом деле означают подобные заявления — в материале «360».

Далее — прямая речь.

1

Дмитрий Буневич, политолог, специалист в области истории российско-европейских отношений, советник Российского института стратегического исследования

Попытка отвлечь внимание

Всерьез этот вопрос [о репарациях] обсуждают в основном в Польше. Это попытка отвлечь внимание от набирающего обороты скандала внутри страны. Он связан с тем, что известный польский историк в эфире местного телеканала обвинила власти в манипулировании историческими событиями.

Варшава скрывала правду о соучастии поляков в холокосте перед Второй мировой войной. Поляки болезненно реагируют на такие обвинения.

Мемориал жертвам «Марша смерти» в поселке Янтарный Калининградской области. В конце января 1945 года фашисты конвоировали узников концлагерей Восточной Пруссии на берег Балтийского моря в поселок Пальмникен (ныне Янтарный). Тех, кто после «Марша смерти» остался в живых, загоняли в ледяные воды Балтийского моря и расстреливали / РИА «Новости»

Поэтому власти Польши и пытаются отвлечь внимание народа, вкидывая информацию о каких-то репарациях, которые должны заплатить Германия, Россия, может быть, еще кто-то. Это можно назвать пропагандистским элементом работы польского руководства.