Мир 19 марта 2024, 19:08 Укросимуляции и евросимулякры. Что скрывается за тайной интеграцией Украины и Молдавии? Политсоветник Маркелов: тайная интеграция Украины и Молдавии — симулякр для ЕС Global Look Press

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Секретные проекты ЕС слишком часто становятся совсем несекретными, что может лишний раз показать, как мало общего остается у участников этого объединения. Еврочиновники в Брюсселе продолжают готовить некую интеграцию Молдавии, Украины, Грузии и шести балканских стран. Но распространяться об этом Евросоюзу не хочется — свои же фермеры навозом закидают. Непопулярные меры разбирал «360».

Все говорят, что мы вместе…

Кто дороже Евросоюзу — украинские закрома или родные фермеры? Именно таким вопросом задались обозреватели издания Politico, обсуждая перспективы объединения за несколько месяцев до больших выборов в Европарламент, где действующим властям Брюсселя активно готовятся противостоять правые силы, склонные к национализму и как минимум экономическому протекционизму.

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На фоне этого тлеющего конфликта говорить об Украине европейским властям как-то не хочется. А она ведь такая не одна!

Красноречивый плакат польских фермеров по поводу украинского зерна на территории ЕС / Global Look Press

«Давайте будем честными: никто не хочет говорить о расширении до европейских выборов. Разговоры о сокращении субсидий для европейских фермеров — не то, что вы хотели бы включить в свои предвыборные лозунги», — на условиях анонимности заявил журналистам один из европейских чиновников.

Интеграция в евросистему, по словам этого источника, требует изменений как со стороны желающих вступить в ЕС, так и в самой организации. Сообщение об этом ждут уже с февраля. Но пока ближайшая примерная дата публикации заявления Еврокомиссии о том, что ЕС будут реформировать, — среда, 20 марта.

«Процессы расширения и внутренних реформ должны идти рука об руку. Мы действительно ждем этого сообщения от комиссии и возлагаем большие надежды. Крайне необходимо обсудить реформы, необходимые для подготовки к вступлению новых государств-членов в Союз», — пояснил государственный секретарь Португалии по европейским делам Тиагу Антунеш. Лиссабон активно выступает за реформы.

…все говорят, но немногие знают, в каком

Делать с Евросоюзом что-то надо. Но что именно? Мнения на этот счет поделились довольно полярно.

Именно поэтому ближайшая встреча 27 глав правительств ЕС в Брюсселе будет сопровождаться очередным раундом фермерских протестов — они хотят видеть Европу заботящейся о себе. И о них, разумеется.

В любом случае в нынешнем виде ЕС может просто не вывезти такую задачу, как расширение. Одна только Украина обойдется странам Европы в 186 миллиардов евро за ближайшие семь лет. Она окажется самой крупной страной с самым крошечным ВВП и превратится в бездонную черную дыру для других государств.

Урсула фон дер Ляйен может получить протестное голосование в Европарламенте этим летом из-за недовольства политикой Брюсселя / Global Look Press

Пытаясь ответить на вопрос, кому же выгодно экономическое изничтожение Старого Света, невольно косишься еще западнее: Штатам, которые очень уж давно рулят многими процессами в Европе (особенно, кстати говоря, производственными), пришлось бы очень кстати бедствие там.

Крупный европейский бизнес покидает континент как в плане производства, так и финансово. Например, количество первичных публичных размещений акций на Лондонской фондовой бирже в 2022 году упало с 74 до 23. В Америке же за прошлый год наблюдался рост общей выручки от первичных публичных размещений акций на 155%. Производство в Штатах европейским компаниям дается дешевле из-за цен на топливо и более щадящих экологических требований.

По мнению политического советника Сергея Маркелова, политика Евросоюза из-за бюрократизации, а также сложившейся системы снабжения более слабых экономик за счет более сильных сделала процесс расширения объединения чем-то из разряда политической научной фантастики.

«Пока ЕС что-то решит, все успеют восемь раз умереть и воскреснуть. Другими словами, это прецедент: страны хотят некий статус, оперативно в обозримой перспективе этого не происходит, а официальный Брюссель придумывает разные симулякры, подмену стандартным процедурам и политическим институтам», — рассказал в беседе с «360» эксперт.

Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press

Похожий процесс для Украины пытаются выстроить в НАТО: не принимая киевский режим в свои цельнометаллические объятия, Североатлантический альянс толкает Украину к собственным же участникам — чтобы договаривались индивидуально.

«Хороший правильный статус дать не можем, а индивидуальные договоры, которые ничего не значат, заключаем. В случае Евросоюза чиновникам ЕС надо придумать такую историю, чтобы страны-кандидаты чувствовали, будто трек их „хотелок“ двигается, реализуется», — резюмировал Маркелов.