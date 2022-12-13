Эксклюзив 13 декабря 2022, 13:28 Конфликт с Россией как денежный источник. Что скрывается за риторикой Зеленского о мире 😒 Политолог Подлесный: президенту Украины Зеленскому не нужен никакой мир YouTube

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед лидерами G7 и перечислил «три шага на пути к миру». Запад должен передать ему современное оружие, боеприпасы, а главное — очень много денег. Директор Центра прикладной социологии и политологии, кандидат политических наук Геннадий Подлесный объяснил в разговоре с «360», что на деле украинский лидер бредит конфликтом с Россией, ведь это обеспечивает бесперебойный валютный дождь.

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Далее — прямая речь.

«Хочешь мира — готовься к войне»

Неудивительно, что «шаги к миру» начинаются с очередного требования поставок оружия и боеприпасов. Все дело в том, что никакого мира президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужно. Его традиционная формула стремления к миру — «давайте мы еще повоюем!».

Любой мир, какой бы он ни был, приведет к тому, что Украина потеряет возможность получать огромные бесконтрольные суммы денег от Соединенных Штатов Америки и стран, находящихся под их политическим и экономическим влиянием.

Деньги Запада украинский лидер распределяет лично. Уверен на 100%, он это делает прежде всего в своих корыстных интересах. Зеленский уже стал валютным миллиардером, но, видимо, ему хочется мультимиллиардером.

Именно в этом принципиальное отличие между реальным стремлением к миру, которое демонстрирует Россия, и тем «стремлением к миру», которое мы видим и слышим от украинского президента.

Запад не хочет признать правоту России

Зеленский все время говорит о мире, при этом ВСУ постоянно обстреливают Донбасс, Запорожскую область. «Большая семерка» отлично это видит: практика показала, что западные лидеры досконально знают все детали сложившейся ситуации.

Недавние откровения бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель показали, что Запад прекрасно осведомлен о реальном положении дел. Однако они не могут это признать, ведь тогда получится, что Россия во всем права.

Россия просто упредила войну, которую должна была развязать Украина при поддержке западных стран. Фактически наша страна была вынуждена начать превентивную специальную военную операцию.

Признать это — значит признать крах всей политики Запада, выстроенной против Москвы за последние десятилетия. Поэтому нынешние союзники Украины вынуждены продолжать свою линию. Это политическая игра, не более того.

Многие часто вспоминают, что Зеленский — бывший кавээнщик, и воспринимают его артистом, который лишь играет роль президента, а на деле от него ничего не зависит. Однако я не думаю, что это главная составляющая того, что он делает.

На его месте мог оказаться спортсмен, дипломат, военный чиновник — кто угодно. И этот человек все равно бы играл ту роль, которую сегодня отвели Зеленскому, с большим или меньшим эффектом и талантом.