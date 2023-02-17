Мир 17 февраля 2023, 18:48 Дежурная речь или эпохальное послание? Что Си Цзиньпин может сказать миру Китаевед Санакоев: у Китая появляются хорошие возможности выступить миротворцем РИА «Новости»

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Председатель КНР Си Цзиньпин в годовщину начала российской спецоперации на Украине может выступить с «мирной речью», сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Италии Антонио Таяни. Официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь, общаясь с журналистами, не стал ни подтверждать, ни отрицать это, заявив: «У меня нет информации».

Миролюбивая повестка

Если Си Цзиньпин все-таки выступит, это не будет банальной речью. Таким мнением с «360» поделился президент АНО «Российско-Китайский аналитический центр» Сергей Санакоев.

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«У Китая складываются хорошие возможности выступить с миротворчеством прежде всего потому, что КНР — и лично председатель Си — продвигает миролюбивую повестку в виде теории создания сообщества единой судьбы», — сказал китаевед.

К тому же Пекин знает, что и каким образом происходило на Украине, поэтому оценивает события объективно, справедливо, добавил эксперт.

КНР не заинтересована в развитии военного конфликта, поэтому будет и дальше вести себя скорее нейтрально, чтобы сохранить максимальную свободу маневра. Об этом «360» рассказал руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

«Си Цзиньпин старается поддерживать хорошие отношения со всеми — и с Россией, и с США, и с ЕС. Политика Китая последних лет показала, что ругаться с западными странами из-за России, да даже из-за Тайваня, они абсолютно не намерены», — заявил востоковед.

Инсталляция в виде символа Нового года — кролика, установленная на одной из улиц Пекина. Символ 2023 года — Водяной Кролик / РИА «Новости»

К тому же украинский конфликт нарушил планы китайцев по программе «Один пояс — один путь», предполагающей создание транспортного коридора в Европу, напомнил Котков. Хотя поставки грузов в Европу через Россию при этом продолжаются.

Эскалации Китай точно не хочет, заверил собеседник «360». По его мнению, нельзя точно сказать, будет ли выступление Си Цзиньпина (если оно состоится) дежурной речью или эпохальным посланием всему миру, но, вполне возможно, мы услышим призывы, что боевые действия пора заканчивать.

РИА «Новости»

Тайвань — это другое?

Вопрос Тайваня китайцы тоже будут всеми силами стараться решить невоенным путем — за счет мирного воссоединения полуострова с материком, уверен Санакоев.

Конечно, многое зависит от политики США, ведь они «мастера устраивать разные провокации», добавил Котков. Однако Пекин дал ясно понять, что воевать из-за Тайваня он не намерен.

Думаю, прозвучат дежурные фразы о том, что Тайвань — неотъемлемая часть Китая, что КНР против роста напряженности вокруг этой территории, а также на Корейском полуострове. И, конечно, Си Цзиньпин может сказать несколько слов о недопустимости размещения гиперзвуковых ракет в Японии. Кирилл Котков

Американские политики разного уровня в последние годы часто называли Китай геополитическим противником номер один. Штаты воспринимают его как угрозу себе и своим интересам, потому что во главе КНР — люди, никак не подвластные Госдепу, объяснил востоковед.

«Так что Вашингтон не оставит попыток раскачивать ситуацию, дестабилизировать Азиатский регион тем или иным путем. В отношении Китая США и впредь будут применять свою стратегию сдерживания», — подытожил Котков.