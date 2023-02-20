Эксклюзив 20 февраля 2023, 14:38 (обновлено: 20 февраля 2023, 15:54) Что можно Иове, не можно корове. Об атаке Израиля на Дамаск Публицист Миронова: замалчивание ситуации с Израилем может закончиться третьей мировой Соцсети

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Четыре израильских самолета F-16 19 февраля нанесли ракетные удары по Дамаску — столице Сирии. Пострадали Технический институт прикладного искусства и культурный центр, повреждены стены древней цитадели. Целями Израиля были объекты «Хезболлы», расположенные в этом районе, а также якобы появившийся там командир сил иранского Корпуса стражей исламской революции «Кудс» Исмаил Каани. Израиль считает, что имеет право наносить удар по любым странам, где помогают его противникам. Молчаливое попустительство со стороны Запада может стать поводом сразу для многих полномасштабных войн, заявила публицист Анастасия Миронова в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Со времен царя Ирода

Оказалось, удар по независимой стране, которая поддерживает твоих неприятелей, — это «легитимная реакция». А ракетный обстрел жилых кварталов — «вынужденная мера». До того Израиль нанес серию ударов по Ирану.

«Израиль уничтожает все, что представляет для него опасность». И никаких вопросов. Сирия не успела восстановиться от землетрясения? Ну так это как раз повод застать врасплох, поддать в тыл. Никто ведь не спросит.

Самолеты F-16 стартовали 19 февраля с Голанских высот. Это спорная территория, которая принадлежала Сирии, но была вдруг занята Израилем с простодушной формулировкой: «Израилю нужнее». Именно так.

Израиль первым стянул войска к Сирии во время Шестидневной войны, первым напал на Египет. По итогам этой битвы он присвоил себе ряд территорий соседних стран, в том числе Голанские высоты. Потому что с них Израиль легко простреливается. Только и всего. «Нам так надо». Аргумент о том, что при царе Ироде на этом месте жили евреи, не впечатлил даже Совбез ООН: захват Голанских высот не признали законным.

С этих точек Израилю, как выяснилось, удобно не только защищаться, но и нападать. И множество авиаударов, нанесенных страной в последние десятилетия по соседям, были совершены именно с Голанских высот.

ООН молчит по этому поводу уже 40 лет. Да, мол, мы не согласны, но что поделать, Израиль сам себя защищает. На этом — тишина. Израильтяне беснуются: «Мы защищаем нашу землю, как вы не понимаете». Ну, юридически вы защищаете отнятую вами землю. Только кого это волнует?

Не comme, как говорится, il faut

Израильские удары по соседям принято просто замалчивать. Как неприятную тему, которую нужно обходить стороной, чтобы не испортить отношения с собеседниками и не прослыть людоедом. Про Израиль уже все все поняли. Это беспокойная страна, которая доставляет проблемы всем без исключения соседям. Но обсуждать ее вслух не комильфо. Потому что и совсем уж людоедские формы приняла внешнеполитическая доктрина Израиля.

И народ, осваивая интернет, более детально узнает об истории захвата Израилем чужих территорий. А главное — израильское поведение заставляет делать прямые аналогии: если ему так можно, почему другим не позволяется? Осудить нельзя, Израиль ведь может быть только жертвой. Поддержать тоже нельзя, ибо уже ни в какие ворота. Вот и молчат.

Так уж было надо в НАТО?

Не разобрались в сложившемся паритете высказываний только эмигранты последней волны, которые изо всех сил пишут в твиттере свое традиционное заклинание «это другое». Не может, говорят, быть и речи, чтобы у Израиля не было права уничтожать врагов в третьих странах и бомбить тех, кто поддерживает «Хезболлу» и ХАМАС. В Сирии объекты «Хезболлы», в Иране — оружие, которое может быть ей передано. Дескать, в чем вопросы?

Между тем вопросов много. Например, почему украинские военные объекты не могут быть законной целью для России, если там собирались поставить базы НАТО, копили оружие альянса и угрожали открыть ядерную программу? Какой в принципе в контексте Израиля может быть разговор о правомерности СВО? Если можно Израилю, да еще в обход Совбеза ООН, почему нельзя нам?

Израильский танк «Меркава» ведет огонь на учениях в районе Голанских высот / РИА «Новости»

Можно, мы в своем праве. И территориальные споры ведем за земли, где русские люди жили всегда и где они живут здесь и сейчас, а не перевелись еще при царе Горохе, как евреи на Голанских высотах. И вполне правовое оправдание боевых действий на Украине у нас есть: по Будапештскому меморандуму Украина получила независимость на условиях вечного нейтралитета с невступлением в НАТО и отказа от ядерного вооружения.

То и другое условие украинское руководство нарушило, объявив курс на вступление в Североатлантический альянс и пригрозив создать ядерное оружие. Вчера был ровно год с момента, когда Владимир Зеленский объявил о созыве саммита стран — участниц Будапештского меморандума и пригрозил отказаться от обязательств по ядерному разоружению.

Вот же, все записано. За пять дней до ввода войск на Украину он это сказал!

А что насчет Берлина?

Quod licet Iovi, non licet bovi, так? «Что положено Юпитеру, не положено быку». На каком-то клочке земли евреи жили пять с небольшим веков и ушли оттуда, вы не поверите, в VII веке! На этом основании Израиль сегодня говорит «Мне надо».

А нам не надо наши города? Которые мы основали и содержали столетиями, а потеряли только 30 лет назад. Тем более что, повторю, там русские люди живут прямо сейчас, а не жили при царе Ироде.

Другой вопрос еще неудобнее: если Израиль может наносить удары по Ирану и Сирии только потому, что те поставляют оружие «Хезболле» и Палестине, какие моральные ограничения могут быть у России против удара по ФРГ, где собирают танки, которые будут убивать наших граждан? Уверена, у самой Германии этот вопрос тоже екает в груди, поэтому она сдержанно реагирует на израильские удары.

То есть никак не реагирует, потому что осудить не дозволяет дружба с США, а поддержать страшно, ведь так можно договориться и до того, что Россия имеет право жахнуть по Берлину, по его военным объектам или во время визита высокопоставленных украинских офицеров.

Почему нет? Если иранский генерал — законная цель для Израиля в Сирии, почему украинский генерал не может быть нашей законной целью в Берлине?

Фотография девочки, погибшей при взрыве попавшей в дом израильской ракеты, сектор Газа / РИА «Новости»

Восемьдесят четыре процента

Израиль сегодня ставит в неудобное положение множество стран, потому что мир усеян точками конфликтов, к которым, не в пример прошлым десятилетиям, стянуто мощнейшее вооружение. Все участники этих конфликтов сейчас смотрят с недоумением: почему Израилю можно уничтожать любые цели в любых странах, если они ему не нравятся, а Китаю нельзя нанести удар по США? Дело только в атомном оружии у США?

Это первый урок, который усваивают слабые страны: сегодня диктат сильного. Израиль стреляет по Ирану и Сирии до тех пор, пока те не могут дать отпор. КНР не стреляет по Штатам только потому, что американцы в ответ ее уничтожат. Значит, все диктует сильный, слабым выход — прятаться за чужие спины и вооружаться.

Непонятно, почему по такому же праву сильного Китай не может уничтожить Японию, а Россия — Украину и даже Германию. Вы верите, что американцы ответят межконтинентальными баллистическими ракетами на ядерный удар по Германии или Японии? Никто не верит, американцам это зачем: они далеко, у них, как и у нас, по одной жизни? Все держится на честном слове: Израиль может, а Россия — нет, она должна иметь совесть.

Израиль в очередной раз продемонстрировал невероятный правовой нигилизм, который в нынешних условиях может сыграть по-разному. Слишком много хлипких мест на планете, где люди тоже не понимают этого принципа про Иову с коровой. Слабых становится все меньше. Арабские государства усиливаются, вооружаются. Те же сирийцы утверждают, что сбили несколько ракет минувшим днем. Сбили нашими средствами ПВО. Сегодня они сбивают, завтра смогут ответить. Иран, говорят, обогатил уран до 84%. Еще пара процентов — и стрелять по нему будет опасно.

Японцам с корейцами стоит сесть и подумать

Кроме того, у многих арабских стран улучшаются отношения с США. Смысл для американцев костьми ложиться ради Израиля теряется. В какой-то момент поддержка Израиля может стать не такой безусловной. А арабо-иранский ответ, подкрепленный еще российской военной базой, может оказаться сильным.

Тут интересны перспективы как самого Израиля, так и других стран, втянутых в локальные конфликты: если все будут сильными, то все по праву сильного станут бомбить соседей только потому, что у тех есть удобные территории. При этом все будут знать, что самые сильные — США и Россия — не станут начинать ядерную войну для защиты младших «партнеров», так что очень быстро региональные конфликты могут перерасти в полномасштабные неядерные войны. И аргумент будет: ведь Израилю разрешили.

Израиль силен, пока стреляет по беднякам в шлепанцах. И он с молчаливого согласия Запада объявляет себя правым. Россия на своих исторических землях вынуждена перемалывать все вооружение НАТО, и она виновата. Такой диссонанс мир видит и запоминает. В час Х именно пример Израиля станет решающим.

Разрушенное в результате израильского авиаудара здание в секторе Газа, где находились офисы международных СМИ, 2021 год / РИА «Новости»

И если вдруг Китай ударит по Японии, а КНДР — по Южной Корее, все вспомнят Израиль: если он может занимать не принадлежавшие ему территории, почему Китай не имеет права воевать за свой Тайвань? Если в Сирии бомбят базы повстанцев, которые воюют за Голанские высоты, где с VII века не было евреев, на каком основании Китаю запрещают нанести удар по Японии, угрожающей ему базами НАТО?

Ответ на эти вопросы может быть только один: потому. Просто потому, что Израилю можно. Сомнительный аргумент.

Замалчивание ситуации с Израилем, который вот уже сколько десятилетий бомбит голых и босых, опасно для всего мира, потому что эта страна дает множество нехороших прецедентов, каждый из которых в новых условиях всеобщего вооружения может закончиться третьей мировой.