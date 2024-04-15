Мир 15 апреля 2024, 17:34 Главный инквизитор времен маккартизма. Что известно о Рое Коне — учителе Трампа Американист Ордуханян: фильм о Трампе получит очень яркий рекламный эффект Викимедиа

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На Каннском фестивале покажут фильм о Дональде Трампе. Одно из главных мест в истории займет многолетняя дружба миллиардера с адвокатом Роем Коном, который прославился во времена маккартизма, сломал множество жизней и сотрудничал с известными мафиози. Имя юриста стало синонимом слова «лицемер». Подробности — в материале «360».

О чем фильм «Ученик»

Фильм о молодом Дональде Трампе «Ученик» поборется за Золотую пальмовую ветвь 77-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 14 по 25 мая 2024 года. История затронет 70-80-е годы прошлого века, когда будущий 45-й президент США только начинал входить на олимп торговли недвижимостью в Нью-Йорке.

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Трампа сыграл Себастиан Стэн, которого зрители могут помнить по роли Зимнего солдата Баки Барнса в фильмах вселенной Marvel. Ивану Трамп воплотила на экране болгарская актриса Мария Бакалова — она тоже засветилась в кинокомиксах, но голосом: озвучивала космическую собаку Космо в «Стражах Галактики».

Картину снял шведский режиссер с иранским паспортом Али Аббаси. Ранее он заявил о себе в большом кино фильмом ужасов «Шелли» и фэнтези «На границе миров». Последний фильм «Убийца „Священный паук“» — криминальная драма, основанная на реальных событиях, — также дебютировал в Каннах в 2022 году.

Зачем нужно снимать фильм о Дональде Трампе

Фильм о Трампе выходит как нельзя кстати: в США идет предвыборная гонка и лишняя реклама не помешает. К тому же снял ленту иранец — это может заработать лишние очки среди электората, поддерживающего Палестину. Однако картину могли выпустить и куда раньше, рассказал «360» политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Над «Учеником» начали работать в 2018 году, поэтому не исключено, что премьера намечалась на 2020-й, но на тот период пришлось слишком много передряг. К тому же никто в Соединенных Штатах не ожидал такого колоссального давления, которое было оказано на Трампа.

Этот фильм получит очень яркий рекламный эффект, потому что Трамп — безусловный лидер. Несмотря на то что сейчас рейтинги его немножечко упали, а у его главного конкурента, нынешнего президента США Джо Байдена, выросли, в целом тренд задан. Кто знает, может быть, сценаристы лихорадочно переписывают концовку. Рафаэль Ордуханян

Американист напомнил, что сейчас обостряется противостояние внутри Республиканской партии. Еще вопрос, будут ли все партийцы безоговорочно поддерживать Трампа.

Однако, что бы ни решили республиканцы и что бы ни сняли киношники, действительность в любом случае всех удивит.

Дональд Трамп сыграл самого себя в дюжине фильмов, у него даже есть звезда на голливудской «Аллее славы». Самые известные ленты — «Один дома — 2: потерявшийся в Нью-Йорке» и «Любовь с уведомлением». Кроме того, магнат разрешил абсолютно бесплатно снимать сцены в казино развлекательного комплекса «Тадж-Махал» для финала последнего фильма режиссера Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». В титрах американскому миллиардеру выразили благодарность за помощь.

Кто был наставником Трампа, или Охотник на «красных ведьм»

Фильм «Ученик» описывают как «повествование наставника-протеже» Трампа — американского адвоката и политика Роя Кона. На экране его сыграл Джереми Стронг, знакомый публике по роли афериста Мэттью Бергера в картине Гая Ричи «Джентльмены».

Кон получил известность после суда над Юлиусом и Этель Розенбергами в 1951 году. Именно его обвинительная речь подтолкнула присяжных к единогласному решению «Виновны!» В результате супругов, которых считали шпионами Советского Союза, казнили на электрическом стуле.

Этель и Юлиус Розенберги после приговора суда, 1951 год / Викимедиа

Получив реноме антикоммуниста, Кон присоединился к компании сенатора Джозефа Маккарти в охоте на всех, кто мог вызвать хоть какое-то подозрение в левизне. Безо всяких доказательств, лишь на основании доносов и сплетен, люди лишались карьеры, получали запрет на профессию, а то и попадали в тюрьму.

Один из таких «отмененных» — Далтон Трамбо, сценарист, подаривший миру «Римские каникулы». Он отсидел год за то, что отказался свидетельствовать против коллег и был включен в «Черный список Голливуда». Лишь в декабре 2011 года Гильдия сценаристов США решилась вернуть имя Трамбо в титры фильма.

Далтон Трамбо; кадр из фильма «Римские каникулы» с Одри Хепберн и Грегори Пеком / Викимедиа

Со временем Кону стало мало одних только коммунистов и он набросился на евреев и представителей нетрадиционной ориентации. Схема была та же: кто-то ткнул пальцем и уже не отмыться. Многие люди кончали жизнь самоубийством, не в силах вынести и опровергнуть огульные обвинения.

Проведя несколько лет в должности главного инквизитора, Кон наконец настолько достал армейцев, в рядах которых он выискивал «недостойные элементы», что армия США подала в суд, уличив Маккарти и адвоката в оговорах и подделках фотодоказательств. Сенатору в итоге ничего не сделали, а вот юрист лишился места.

Сенатор Джозеф Маккарти и Рой Кон на слушаниях по делу Армия США против Маккарти, 1954 год / Викимедиа

Как Рой Кон помогал Трампу

Можно сказать, что после конфликта с армией Кон выплыл сухим из воды — его никто не стал преследовать за наветы, так что адвокат открыл свою контору и начал частную практику. Он быстро обзавелся небрезгливыми и статусными клиентами, заслужив в судах прозвище «атакующая собака».

Кон дружил с тогдашними директорами ФБР и ЦРУ Эдгаром Гувером и Уильямом Кейси, 40-м президентом США Рональдом Рейганом и особенно с его супругой Нэнси, 104-м мэром Нью-Йорка Абрахамом Бимом, женой 15-го и матерью нынешнего, 23-го премьер-министра Канады Маргарет Трюдо.

Рой Кон с президентом Рональдом Рейганом и Нэнси Рейган в Белом доме в 1982 году / Викимедиа

Среди клиентов Кона числились босс мафии Кармине Галанте, итальянский католический кардинал Фрэнсис Спеллман, художник Энди Уорхол и его муза, первая жена Мика Джаггера, Бьянка, владельцы знаменитого клуба «Студия 54» Йен Шрейгер и Стив Рубелл, дизайнер Кельвин Кляйн и, конечно, Дональд Трамп.

Его Кон назвал своим лучшим другом, они созванивались по 15-20 раз в день. Адвокат помогал Трампу не только в тяжбах, но и в бизнесе. Когда во время строительства Trump Tower из-за общегородской забастовки профсоюзов возникли перебои с бетоном, юрист уладил проблему с помощью своих клиентов из мафии.

Слева направо: Дональд Трамп, 105-й мэр Нью-Йорка мэр Эд Кох и Рой Кон на открытии Trump Tower. Фото: Sonia Moskowitz / Global Look Press

Благодаря адвокату Трамп познакомился с другим его клиентом — медиамагнатом, основателем медиахолдингов News Corporation и 21st Century Fox Рупертом Мердоком. Оба миллиардера долго и плодотворно сотрудничали друг с другом.

Все это приносило Кону немалые барыши: он владел шикарной недвижимостью и дорогими автомобилями. Ничего не изменилось даже после того, как коллегия адвокатов при Верховном суде штата лишила его практики в штате Нью-Йорк за попытку заставить умирающего клиента переписать завещание в свою пользу.

При этом в 80-е годы Кон открыто жил… со своим партнером. Да-да, тот самый гонитель людей с нетрадиционной ориентацией сам оказался «не без водолаза». Кстати, по происхождению ярый гомофоб и антисемит был чистокровным евреем. Он умер от СПИДа в августе 1986 года, успев перед этим созвониться с Трампом.