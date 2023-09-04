Мир 04 сентября 2023, 15:54 Бизнесмен и переговорщик. Что известно о новом министре обороны Украины Политолог Дудчак: новый глава Минобороны Украины будет копией Резникова Соцсети

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Министр обороны Украины Алексей Резников ушел в отставку. Его никто не станет преследовать за миллионные хищения в ведомстве, напротив: по слухам, чиновник получит теплое место посла в Великобритании. Новый ставленник президента — хваткий бизнесмен и политик Рустем Умеров, который едва ли станет бороться с коррупцией в министерстве.

Украина сменила министра обороны

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны. Он отметил, что ведомство «нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом».

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Пост главы ведомства займет Рустем Умеров. Ранее он возглавлял Фонд государственного имущества Украины. Зеленский заявил, что в ближайшие дни ожидает от Рады одобрения этой кандидатуры.

Смена чиновников не была неожиданной: украинская пресса писала о возможном назначении Умерова еще в августе. Тогда же местные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко заявили, что Резникова могут назначить послом в Великобритании.

Коррупция на Украине помогает России

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в разговоре с «360» назвал отставку Резникова и назначение Умерова очередным спектаклем. Для администрации президента Украины не было никакой необходимости менять главу оборонного ведомства.

«Никто даже не говорит о том, что Резников был коррупционером, ничего такого. Есть осуждение отдельными изданиями, были расследования по поводу мошеннических схем закупок министерства обороны. Но по большому счету никто на Резникова официально не наезжал», — отметил Дудчак.

Политолог предположил, что украинские власти неспроста опасаются начинать следствие: оно может выйти на них самих. Или, что еще хуже, на их хозяев, ведь такие масштабные хищения обычно проворачивают сообща.

Все эти коррупционные схемы изобретают не всегда сами украинские деятели, а совместно со своим начальством. Мы это помним еще и по скандалу, который был связан с семейством нынешнего президента США Джо Байдена. Александр Дудчак

Как это ни парадоксально, но именно украинская коррупция спасает многие тысячи жизней, добавил политолог. Ведь если бы западные военные «подарки» и деньги не разворовывались, а доходили бы до армии, было бы куда хуже.

«Так что молодцы, я вот их только поддерживаю: пусть украинский военный бюджет пилится, оружие поставляют куда попало, лишь бы оно не шло на линию боевого соприкосновения в самой Украине», — сказал Дудчак.

Вакансия сакральной жертвы

Новый глава украинского Минобороны практически наверняка будет точной копией предыдущего управленца, допустил политолог. Там нужен такой же человек с деловыми связями и партнерскими отношениями с производителями оружия, например тех же турецких беспилотников.

Дальнейшая судьба Резникова неизвестна, но злые языки утверждают, что, скорее всего, он уедет послом в Великобританию. И на его месте радоваться не стоит, поскольку такое назначение могло быть согласовано с британцами: он, как бы то ни было, много чего знает, а значит, едва ли может чувствовать себя в безопасности. Александр Дудчак

Дудчак напомнил о Скрипале и Березовском, которые тоже много знали о британских делах. Спецслужбам Соединенного Королевства даже выгодно, что такие люди находятся у них под боком: в случае необходимости их можно всегда ликвидировать, заодно превратив в очередную сакральную жертву.

Крымско-татарский бизнесмен

Без пяти минут министр обороны Украины родился в Центральной Азии в семье депортированных крымских татар. В конце 80-х годов вместе с родителями и старшим братом Умеров смог вернуться на полуостров, где учился в гимназии для одаренных детей, писал New Voice.

Благодаря стипендии «Программы обмена будущих лидеров» FLEX он год провел в США, а по возвращении на Украину окончил экономический факультет Национальной академии управления по специальности «финансы и кредит». Разумеется, в армии не служил.

Еще в студенчестве Умеров делал ставку на политику: постоянно участвовал в международных проектах и сообществах, в том числе в Канадско-украинской парламентской программе и Американо-украинской программе лидерства. Принимал участие в работе Европейского молодежного парламента.

Посол Японии на Украине Мацуда Кунинори с удивлением слушает Рустема Умерова (справа) / Соцсети

Получив диплом и занявшись инвестициями и бизнесом, Умеров не забывал о том, как важны связи с общественностью, а главное — с властью. Основную ставку делал на крымско-татарское землячество и мусульманские религиозные общины.

Умаров все чаще становился председателем или отцом-основателем какого-нибудь сообщества либо ассоциации крымских татар. С начала конфликта в Донбассе начал заниматься обменом крымских политзаключенных и военнопленных.

Деятельность принесла плоды: в 2019 году Умерова избрали народным депутатом Украины от партии «Голос». А уже через два года Зеленский наградил нардепа орденом «За заслуги III степени».

Президент Украины Владимир Зеленский и депутат ВР Рустем Умеров / Соцсети

Переговорщик и гид по денежным местам

Весной 2022 года народный депутат Умеров в составе украинской делегации участвовал в нескольких раундах переговоров с представителями России. Встречи проходили в Белоруссии и Стамбуле.

Тогда не обошлось без обвинений в попытке отравить Умерова, который чудом «остался жив». Сам депутат сразу на странице соцсетей назвал это пустым вымыслом и призвал не доверять непроверенным источникам информации. Однако спустя полгода рассказал украинским журналистам, что таки стал жертвой отравления.

Такое произошло. Где произошло, как произошло, каким образом это произошло, с кем это было и так далее, я не хочу отвечать. Работают еще коллеги по этому направлению. Рустем Умеров

Осенью 2022-го Умеров хвастал, что возвращение домой «188 защитников „Азовстали“ и Мариуполя» произошло лишь благодаря тому, что он привлек к обмену Турцию, а также Саудовскую Аравию. Кстати, туда в мае этого года он сопровождал Зеленского, а ранее, в марте, катался в ОАЭ с женой президента Еленой Зеленской.