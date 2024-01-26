Мир 26 января 2024, 14:15 Вторая после Трампа. Что известно о «ястребе войны» Никки Хейли Никки Хейли пообещала не выходить из гонки на пост президента США Greg Hauenstein / Keystone Press Agency / Global Look Press

Читать 360tv в

Президентская гонка в Соединенных Штатах Америки постепенно нарастает. Один из претендентов на кресло в Белом доме от республиканцев — 52-летняя Никки Хейли. Она успела показать себя во внешней политике, когда яростно нападала на Россию в Совбезе ООН. Недаром ее главный соперник Дональд Трамп назвал свою бывшую подчиненную «ястребом войны».

Биография Никки Хейли

Девочка из семьи эмигрантов

Нимрата Рандхава родилась 20 января 1972 года в штате Южная Каролина в семье эмигрантов из Индии. Речь не идет о голодных и нищих беженцах: мать — дипломированный юрист, а отец — профессор биологии. Кстати, Никки на пенджабском языке означает «маленькая».

Реклама

Правда, сначала родители отправились в Канаду: местный вуз дал Рандхаве-старшему стипендию. Но как только в 1969 году он получил докторскую степень, тут же поменял Ванкувер на США и устроился преподавать в колледже Вурхиса.

Супруга получила степень магистра педагогики и семь лет преподавала, пока не ушла в бизнес.

Никки Хейли, снимок из школьного ежегодника за 1989 год / Викимедиа

Никки окончила частную среднюю школу, потом получила степень бакалавра в области бухгалтерского учета в Клемсонском университете в Южной Каролине. Выбор профессии был неслучайным: девочка с 12 лет помогала вести матери дела в ее бутике женской одежды Exotica International.

Новоиспеченная бухгалтер устроилась было работать в корпорацию, занимающуюся переработкой и утилизацией отходов, но потом все же решила вернуться в семейный бизнес. Заняв должность финансового директора, Никки смогла сделать мамин магазин многомиллионной компанией.

Никки Хейли в 2016 году. Фото: S.C. Air National Guard / Викимедиа

Карьера сенатора

После замужества в 1996 году Никки Хейли стала активно заниматься общественной деятельностью: вошла в совет директоров Торговой палаты округа, а через пару лет — в совет директоров Торговой палаты Лексингтона. Затем стала казначеем Национальной ассоциации предпринимательниц и ее президентом.

Бизнес и общественная работа открыли путь в большую политику, и хваткая Никки не преминула этим воспользоваться. В 2004 году Хейли стала первой американкой индийского происхождения, которую избрали в палату представителей штата Южная Каролина. Правда, оппонент обвинил ее в грязной игре, но ему не поверили.

Кандидат в губернаторы Южной Каролины Никки Хейли общается со своими избирателями, 29 октября 2010 год. Фото: a80 / Global Look Press

На этом посту Хейли еще дважды переизбрали, но она смотрела вперед — и не зря: ей предложили баллотироваться на пост губернатора Южной Каролины от Республиканской партии.

Так, 2 ноября 2010 года дочь индийских эмигрантов стала третьим не белым руководителем штата. И продержалась два срока.

На время ее губернаторства пришелся трагический случай в церкви Чарльстона: 17 июня 2015-го белый молодой мужчина, выкрикивая расистские лозунги, расстрелял группу прихожан, которые собрались изучать Библию.

Губернатор Южной Каролины Никки Хейли на снятии флага Конфедерации, который 54 года развевался на здании Государственного совета в Колумбии, Южная Каролина, 2015 год. Фото: Planetpix / Global Look Press

После этого происшествия сенатор Хейли дала команду снять флаг Конфедерации со здания сената Южной Каролины и демонтировать все связанные с ней памятники в штате. С легкой руки волна прокатилась по всем уголкам США: там безжалостно стали расправляться с любым намеком на Юг, невзирая на историческую ценность монументов.

Также во время губернаторства Хейли заявила себя противницей абортов и старалась продвигать законопроекты, которые ограничивали прерывание беременности и защищали будущего ребенка.

Помимо этого, она выступала за то, чтобы зарплата учителей определялась производительностью труда — оценками и отзывами учеников и их родителей.

Губернатор Южной Каролины Никки Хейли сидит с мужем Майклом Хейли на 48-м ежегодном ужине «Серебряный слон», 1 мая 2015 года. Фото: Richard Ellis / Global Look Press

Карьера Хейли при Трампе

Хейли успела неплохо зарекомендовать себя на Капитолийском холме, так что в ноябре 2016 года 45-й президент США Дональд Трамп предложил ей должность госсекретаря или постоянного представителя страны при ООН. Политик согласилась на вторую вакансию и подала в отставку с поста губернатора.

Новоявленный постпред практически сразу показала себя ярым противником России. После референдума в Крыму весной 2014 года и добровольного решения местных жителей присоединиться к исторической родине, Хейли заявила, что Штаты вводят и будут сохранять «сильные и жесткие санкции, когда дело касается Украины».

Американка на чем свет стоит поносила Северную Корею, Китай, Сирию. Иранцев она обвинила в поддержке повстанцев-хуситов в Йемене и заявила, что «трудно найти террористическую группу на Ближнем Востоке, на которой не было бы отпечатков пальцев Ирана».

Зато Израиль Хейли всегда поддерживала, даже не чуралась угроз коллегам по Совбезу. Например, во время голосования за неделимость Иерусалима она предупредила членов ООН, что перечислит Трампу все страны, которые голосуют вразрез с линией Соединенных Штатов.

Постпред США при ООН Никки Хейли принимает участие в заседании Совета Безопасности по ситуации на Украине в штаб-квартире ООН, 28 ноября 2018 года. Фото: Lev Radin / Global Look Press

Зато когда в декабре 2017 года 45-го президента обвинили в домогательствах сразу несколько женщин, Хейли заявила, что они «должны быть выслушаны». А когда Трампа обвинили в хранении секретных документов, отметила, что он вел себя «невероятно безрассудно по отношению к нашей национальной безопасности».

Нет, это не было предательством патрона — обычная политика. Хейли никогда не скрывала, что намерена баллотироваться в президенты и называла своей вдохновительницей Хиллари Клинтон, жену 42-го американского лидера. Кстати, как раз ее и обошел Трамп на выборах в ноябре 2016 года.

Никки Хейли на пути к президентству

Сейчас Никки Хейли ближе всего подошла к своей мечте о президентском кресле. Правда, все тот же Трамп одержал убедительную победу на внутренних выборах Республиканской партии.

Все его конкуренты-однопартийцы объявили о выходе из гонки, однако бывший губернатор Южной Королины до сих пор на что-то надеется.

Что может предложить Хейли американцам? Уж явно не мир: в декабре прошлого года она заявила, что призывы к прекращению огня между Израилем и ХАМАС лишние. Кроме того, настаивала, что к Ирану нужен более жесткий подход: «надо их сильно ударить».

Kyle Mazza / Keystone Press Agency / Global Look Press

Хейли пообещала «сократить каждый цент иностранной помощи» странам, которые она считает врагами Штатов. Разумеется, это не касается Украины: ей помогать будут, тем более что администрация действующего президента Джо Байдена, по мнению республиканки, сделала для Киева недостаточно.

Политик по-прежнему выступает против абортов, считает необходимыми цензуру, контроль над социальными сетями и отмену там анонимных учетных записей.

Ей не нравятся профсоюзы, кандидатка надеется «заставить их хорошо понять, что они не нужны, нежелательны и не приветствуются».

В то же время 52-летняя Хейли поддерживает ограничение сроков полномочий конгресса и обязательные тесты на умственную компетентность для политиков старше 75 лет. Правда, это вызвало неоднозначную реакцию со стороны сенаторов. Да и Байден тем временем разменял девятый десяток.