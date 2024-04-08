Эксклюзив 08 апреля 2024, 19:37 Невыгодно всем. Что будет, если Румыния «присоединит» Молдавию? Научный сотрудник Оленченко: претензии Румынии к Молдавии начнут передел Европы Солдаты румынской армии / Cristian Cristel / XinHua / Global Look Press

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Разговоры об «особых» отношениях Румынии и Молдавии продолжаются давно — примерно столько же, сколько независимая Молдавия существует. Но в последнее время нельзя не заметить, что румынская сторона все более конкретно подстраивает свою систему под планы «вернуть» то, что раньше называлось Бессарабией. Что предпринимает Бухарест, как реагирует Кишинев и что это все значит для Европы, России и даже Украины?

Румыния, которую мы потеряли

Если почитать румынские СМИ, станет заметно: Молдавию там обсуждают всерьез. Например, сайт DC News без какой-либо причины в виде круглой даты или годовщины опубликовал днем ранее заметку о том, что Бессарабия в 1918 году стала частью Великой Румынии, а недовольны этим были только завистники, первый из которых — «угрожающая большевистская Россия».

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«Этот союз был воспринят как момент триумфа румын на обоих берегах Прута, олицетворял достижение национальных устремлений и территориального единства», — заявили журналисты.

Все тот же DC News привлек к себе внимание, выпустив наделавшее много шума интервью премьера Румынии Марчела Чолаку. Тот откровенно заявил, что Молдавии пора забросить все эти игры в независимость. Хотела же она в Евросоюз? Вот, пожалуйста, только в наших границах.

«Я по-прежнему верю в союз между Республикой Молдова и Румынией. Что это будет сделано в рамках ЕС, или мы найдем другой путь. Республика Молдова устойчива благодаря помощи Румынии», — сообщил Чолаку.

Тренировка румынского боевого подразделения / Global Look Press

Еще более важное заявление сделали в румынском Министерстве обороны. Там предложили внести определенные изменения в законодательство, чтобы позволить поставить под ружье силы МВД, а также чтобы иметь право защищать живущих в других странах граждан Румынии.

Механизм предполагается следующий: в случае некой угрозы гражданам Румынии глава иностранного государства может запросто обратиться к Бухаресту и запросить военную помощь. Ситуация для такого обращения должна быть просто патовая, согласитесь.

Но не в случае, если у президента иностранного государства румынское гражданство.

Встреча президента Молдавии Майи Санду и канцлера Германии Олафа Шольца с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом / Global Look Press

Да, президент Молдавии Майя Санду имеет аж два паспорта — молдавский и румынский. Как и, по правде сказать, около миллиона других жителей республики.

Но вот рядовые молдавские граждане обычно делают румынский паспорт, чтобы с легкостью работать на территории Евросоюза. А Майе Санду он на что?..

Новости о готовящейся законодательной базе под нечто, напоминающее аншлюс, в республике восприняли с радостью далеко не везде. Первой откликнулась Гагаузия: там пообещали объявить о независимости, если молдавские власти решат сдаться Румынии. Можно догадаться, что еще меньше энтузиазма Бухарест встретит в Приднестровье, которое исторически воспринимает Румынию как врага.

Но вообще-то инициатива Бухареста может оказаться не по вкусу не только им.

Кто будет против присоединения Румынией Молдавии?

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко в разговоре с «360» заметил, что в планах Румынии пока очень много мутных мест.

Он напомнил, что Румыния состоит и в Евросоюзе, и в НАТО. Молдавию ни в одну из этих организаций пока что не берут — за ненадобностью. Еще одно бедное государство, которое в случае ЕС надо кормить, а в случае НАТО еще и «защищать», не нужно никому. Видимо, кроме Бухареста с его амбициями.

Так если Молдавия не слишком нужна ни Евросоюзу, ни Североатлантическому альянсу самостоятельно, с чего вдруг в Румынии взяли, что она понадобится кому-то в составе другого государства?.. Расширение территории и числа жителей Румынии автоматом будет означать сдвиг обозначенных рамок и для других стран региона.

«Румыния не учитывает, что ее претензии порождают претензии других государств. У Венгрии могут быть претензии, сама постановка претензий на Молдавию, конечно, приведет к изменениям: откровенно высказалась по этому поводу Гагаузия. Да и другие силы в Молдавии, которые стоят на позициях здравомыслия, не будут в восторге. Местный бизнес понимает, что в случае поглощения Румынией он потеряет всякое значение. Попытки объединить Румынию и Молдавию чреваты гражданской войной без преувеличения», — рассказал Оленченко.

В связи с возможными планами Румынии прибрать Молдавию к рукам можно будет наблюдать редчайшее природное явление: согласие Украины и России. Ни Москве, ни Киеву румынская авантюра по вкусу не придется.

Так, Киев вместо условно нейтральной Молдавии получит в подбрюшье вполне себе агрессивную Румынию, которая по старой памяти может попробовать отбить себе ту же Одессу. А России совсем не улыбается перспектива наблюдать еще один конфликт в том же регионе, где она ведет СВО.

«Если обратиться к истории, Румыния претендовала на статус региональной державы. Ее векторы были направлены против Венгрии и Украины. Потому из этого могут быть интересные последствия. В состав Румынии входит большая территория, заселенная выходцами из Венгрии. Сама Румыния претендует на земли южнее Тисы на Украине», — пояснил в разговоре с «360» Оленченко.

По его словам, еще одним недовольным игроком в случае «присоединения» Молдавии станет СНГ — ведь Кишинев, несмотря на все сложные отношения с этим союзом, из него не вышел.

Апогея странная ситуация между всеми действующими лицами нарастающего кризиса может достигнуть летом — на юбилейной сессии НАТО, предположил эксперт.

«Амбиции у Румынии большие, нынешний президент Клаус Йоханнис претендует на должность генсека НАТО. Здесь надо учитывать момент: летом состоится юбилейная сессия НАТО, ну и под это дело, видимо, политическое руководство Румынии претендует на изменения. Кстати, президент Румынии — по происхождению немец», — поделился Оленченко.

Вот так и получается: Молдавией управляет румынка, Румынией — немец. Страдать же в случае чего будут молдаване, а потом, вероятнее всего, вся Европа.