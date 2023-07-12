Мир 12 июля 2023, 20:26 «Человеческая жизнь свершается лишь однажды». Чем запомнился Милан Кундера Сотрудник букинистического магазина Зезина: Милан Кундера внес в литературу большой вклад Викимедиа

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Известный французский писатель чешского происхождения Милан Кундера — автор десяти романов, шесть из которых написаны на чешском языке и четыре — на французском — умер на 95-м году жизни в своей парижской квартире. О том, как жил и творил известный романист, — в материале «360».

Биография Милана Кундеры

Детство и происхождение

Будущий прозаик родился 1 апреля 1929 года в городе Брно Чехословакии и вырос в обеспеченной буржуазной семье. Отец, известный музыковед Людвик Кундера, был учеником знаменитого Леоша Яначека. В детстве Милан учился играть на фортепиано.

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Во время учебы в средней школе Кундера написал первые стихи, а после Второй мировой войны подрабатывал разнорабочим и джазовым музыкантом, следуя примеру отца.

Образование

Милан Кундера окончил школу в 1948 году, потом поступил на философский факультет Карлова университета в Праге. Изучал музыковедение, кино, литературу и эстетику. После двух семестров перевелся на факультет кино Пражской академии музыкального искусства.

Во время учебы в университете Кундера переводил революционные стихи Владимира Маяковского. Он также создал поэтический цикл о публицисте и активисте чехословацкой компартии Юлиусе Фучике. Но известность пришла после выпуска сборника новелл «Смешные любови» (1959-1968).

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Политические взгляды и начало карьеры

Разделяя социалистические идеи, в 1948 году Кундера вступил в Коммунистическую партию Чехословакии. В 1950-м его исключили из-за шутки о партийном деятеле, но спустя шесть лет восстановили.

В апреле 1968 года новый председатель Коммунистической партии Александр Дубчек провозгласил курс на реформы: началась «Пражская весна». Кундера поддержал перемены. Он был в числе тех, кто протестовал против ввода в страну войск государств Варшавского договора.

В статье «Предисловие к вариации» Кундера рассказывал, как после этих событий ему предлагали написать сценарий по роману Федора Достоевского «Идиот». Но писатель отказался, осознав, что ему претит «агрессивная сентиментальность» этого произведения и важнее «глубоко погрузиться в атмосферу западного Постренессанса».

После краха «Пражской весны» Кундеру лишили права преподавать, а книги перестали издавать. Тогда он стал печатать гороскопы для молодежной газеты.

В 1970 году вновь писателя исключили из Компартии. С тех пор он не причислял себя ни к одному из политических движений, а на вопросы об этом отвечал: «Я — романист».

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Переезд во Францию

В 1975 году Милану Кундере предложили преподавать во французском Университете Ренна. Он согласился и уехал вместе с женой Верой Кундеровой — она впоследствии стала его литературным агентом.

С тех пор писатель жил во Франции и стал ее гражданином. Хотя в 1979 году его лишили чехословацкого гражданства, он вновь получил его в 2019 году. Кундера изредка посещал Чехию, но всегда анонимно, а свои книги на чешском разрешал публиковать только издательству Atlantis.

В 1985 году в одном из интервью прозаик подчеркнул, что не считал себя эмигрантом и назвал Францию «единственной родиной». С 1990-го писал только на французском языке.

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С конца 1980-х Милан Кундера вел закрытый образ жизни и не общался с журналистами, считая, что они всегда искажают слова собеседника.

Уже во Франции он написал «Книгу смеха и забвения» (1979 год), а вслед за ней — «Невыносимую легкость бытия» (1982 год), которая практически сразу стала бестселлером.

Человеческая жизнь свершается лишь однажды, и потому мы никогда не сможем определить, какое из наших решений было правильным, а какое — ложным. Милан Кундера, из романа «Невыносимая легкость бытия»

Творчество Милана Кундеры

Романы Кундеры не поддаются типичной жанровой классификации. Его литературный стиль вдохновлен художественной литературой Роберта Музиля, философскими произведениями Ницше, авторами эпохи Возрождения.

В рассуждениях о собственном творчестве романист нередко использовал музы­кальные термины, считая себя автором, который строит литературное произведение по законам музыкальной композиции.

Кадр из фильма «Невыносимая легкость бытия» / Кинопоиск

«Для меня контраст темпов [повествования] исключительно важен. Это одна из первых идей, которые появляются у меня о новом романе задолго до того, как я начинаю его писать», — говорил он.

Кундера — один из тех людей, которые утверждали, что нет смысла придавать значения инициации и страданиям, пройденным после войн, рассказала в беседе с «360» сотрудник букинистического магазина «Бункер» Надежда Зезина.

Кундера считал, что привычные человеку достижения не имеют большого значения. Он говорил, что нас так много, наша жизнь — пятнышко на полотне истории, поэтому есть ли смысл вообще в ней? Надежда Зезина

Французский писатель был гуманистом, который в творчестве продвигал идеи пути демократизации общества, добавила Зезина.

«В „Невыносимой легкости бытия“ он подмечает, какие бессмысленные и пустые речи у политиков. Если мы посмотрим на это, то увидим, что это смешно и жутко одновременно, потому что в руках этих людей власть, которую мы даем им сами», — подытожила она.