28 июня 2023, 19:53
Тревожный звонок для других стран ЕС. Чем вызваны очередные беспорядки во Франции?
Политолог Оленченко: беспорядки во Франции связаны с напряжением в обществе
Полицейский во Франции застрелил подростка, который, по информации правоохранительных органов, отказался остановить автомобиль. Потерпевший получил пулевое ранение в грудь и в левый бок, врачам не удалось его спасти. После этого в парижском пригороде Нантер вспыхнули беспорядки. В течение ночи они распространилось на другие муниципалитеты в департаменте О-де-Сен. Чем вызвана такая реакция общества — в материале «360».
По версии полиции, офицер остановил желтый Mercedes AMG для проверки документов. Водитель притормозил машину, а затем внезапно попытался скрыться. Сотрудник правоохранительных органов выстрелил, посчитав, что человек собирался переехать его.
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Между тем на опубликованных в соцсетях кадрах видно, что полицейский находился не перед машиной, как сообщили в ведомстве, а у двери автомобиля. После выстрела водитель — им оказался 17-летний подросток алжирского происхождения — потерял управление и врезался в столб.
Спустя несколько часов после смерти подростка начались беспорядки в Нантере. Местные жители собрались у здания полиции: они подожгли мусорные баки и возвели баррикады, бросали петарды в полицию, разгромили автобусную остановку.
В ответ стражи правопорядка применили слезоточивый газ. Десятки человек задержаны, более 20 жандармов пострадали.
Впоследствии люди вышли на протест в Сюрене, Аньер-сюр-Сене, Женвилье, Ла Гарен-Коломбе и Вильневе. Официальный представитель кабмина Франции Оливье Веран на брифинге, транслировавшегося телеканалом BFMTV, пообещал разобраться.
По факту произошедшего возбудили два дела: из-за «отказа подчиниться» и возможного посягательства на жизнь представителя власти и «намеренном убийство, совершенное представителем власти».
Стрелявшего офицера задержали, его напарника признали соучастником. Уголовный процесс ведет Генеральная инспекция национальной полиции Франции.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИмЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с «360» высказал мнение, что происходящее во Франции отражает, насколько общество напряжено. Не стоит забывать, что экономическая обстановка в республике сложная, население ощущает инфляцию и некомпетентность властей.
Реакция людей отражает эмоциональный накал населения и выступает серьезным индикатором для правительств других стран Европы, подчеркнул Оленченко.
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