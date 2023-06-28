Мир 28 июня 2023, 19:53 Тревожный звонок для других стран ЕС. Чем вызваны очередные беспорядки во Франции? Политолог Оленченко: беспорядки во Франции связаны с напряжением в обществе Соцсети

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Полицейский во Франции застрелил подростка, который, по информации правоохранительных органов, отказался остановить автомобиль. Потерпевший получил пулевое ранение в грудь и в левый бок, врачам не удалось его спасти. После этого в парижском пригороде Нантер вспыхнули беспорядки. В течение ночи они распространилось на другие муниципалитеты в департаменте О-де-Сен. Чем вызвана такая реакция общества — в материале «360».

По версии полиции, офицер остановил желтый Mercedes AMG для проверки документов. Водитель притормозил машину, а затем внезапно попытался скрыться. Сотрудник правоохранительных органов выстрелил, посчитав, что человек собирался переехать его.

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Между тем на опубликованных в соцсетях кадрах видно, что полицейский находился не перед машиной, как сообщили в ведомстве, а у двери автомобиля. После выстрела водитель — им оказался 17-летний подросток алжирского происхождения — потерял управление и врезался в столб.

Спустя несколько часов после смерти подростка начались беспорядки в Нантере. Местные жители собрались у здания полиции: они подожгли мусорные баки и возвели баррикады, бросали петарды в полицию, разгромили автобусную остановку.

В ответ стражи правопорядка применили слезоточивый газ. Десятки человек задержаны, более 20 жандармов пострадали.

Впоследствии люди вышли на протест в Сюрене, Аньер-сюр-Сене, Женвилье, Ла Гарен-Коломбе и Вильневе. Официальный представитель кабмина Франции Оливье Веран на брифинге, транслировавшегося телеканалом BFMTV, пообещал разобраться.

По факту произошедшего возбудили два дела: из-за «отказа подчиниться» и возможного посягательства на жизнь представителя власти и «намеренном убийство, совершенное представителем власти».

Стрелявшего офицера задержали, его напарника признали соучастником. Уголовный процесс ведет Генеральная инспекция национальной полиции Франции.

РИА «Новости»

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИмЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с «360» высказал мнение, что происходящее во Франции отражает, насколько общество напряжено. Не стоит забывать, что экономическая обстановка в республике сложная, население ощущает инфляцию и некомпетентность властей.

Реакция людей отражает эмоциональный накал населения и выступает серьезным индикатором для правительств других стран Европы, подчеркнул Оленченко.