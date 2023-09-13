Мир 13 сентября 2023, 19:16 «Намечается хорошее сотрудничество». Чем Россия может помочь КНДР Экономист Корнеев: Россия могла бы помочь КНДР строить заводы РИА «Новости»

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Визит лидера Северной Кореи в Россию обещает подарить обеим странам много интересных совместных проектов. Это продолжит добрую традицию сотрудничества, которая установилась еще во времена СССР. О том, можно ли называть КНДР тоталитарным государством, в чем ей стоит помочь и при чем тут Китай, — в материале «360».

Визит Ким Чен Ына в Россию

Россию посетил глава Северной Кореи Ким Чен Ын. Утром 12 сентября он прибыл на специальном бронированном поезде на территорию Приморского края. Это первый выезд лидера КНДР за рубеж после пандемии коронавируса.

Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный. На первом плане слева: генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Юрий Борисов / РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин встретился с коллегой на космодроме Восточный. Северокорейский генсек подчеркнул, что отношения с Москвой остаются главным приоритетом Пхеньяна, который поддерживает борьбу с западным империализмом.

После официальной части лидеры удалились для приватного разговора. Представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что по итогам этой встречи Путин и Ким Чен Ын не планируют подписание каких-либо документов.

Западные мерки не подходят КНДР

Главный научный сотрудник Института Европы профессор Николай Межевич в разговоре с «360» подчеркнул, что называть Корейскую Народно-Демократическую Республику тоталитарным государством нельзя.

Разделение на так называемые демократические, авторитарные и тоталитарные государства — западное изобретение. Такие определения еще годятся для Европы, но для Азии это совсем неподходящая схема. Николай Межевич

На Востоке иные традиции: то, что европейцам кажется вообще нереальным и не поддающимся анализу, в азиатской модели присутствует в той или иной форме почти в каждой стране.

«Политический режим определяется в том числе характером внешнего воздействия на страну. Те санкционные режимы, которые фактически были применены к Северной Корее еще до Гражданской войны, исключают возможность формирования полноценного демократического общества», — объяснил Межевич.

Интерес Северной Кореи к России

По итогам переговоров Путин отметил, что хотя Организация Объединенных Наций ввела ограничение на военно-техническое сотрудничество с Северной Кореей, у России есть немало перспективных направлений, которые не подпадают под санкции.

Москве вместе с Пхеньяном и Пекином по силам создать систему логистического треугольника, который поможет возобновить работу морского порта. Грузы туда будут доставлять по железной дороге, а после перевозки на корабле в Северную Корею отправят в Китай на грузовиках.

Ким Чен Ын может быть заинтересован в российской помощи по укреплению собственных военных технологий и сохранению безопасности на Корейском полуострове, заявил «360» председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин.

Также корейцам важно усиление торгово-экономических отношений с Россией. Не исключено, что со временем Северная Корея решится на сотрудничество с БРИКС, а возможно, и вступит в эту организацию.

Корейцы могут работать в России

Экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев рассказал, что у КНДР есть довольно серьезные залежи полезных ископаемых, в частности металлов.

Сами корейцы не могут их разрабатывать: у них просто нет технологии обогащения. Кроме того, у нас сейчас есть потребность в квалифицированных рабочих руках как для строительства, так и для военной промышленности. А в Северной Корее опытных рабочих достаточно, и они крайне дисциплинированы. Валерий Корнеев

Раньше, напомнил Корнеев, северокорейские специалисты с охотой работали по контракту на заводах в СССР. Они отлично себя зарекомендовали благодаря сочетанию высокой квалификации и беспроблемного взаимодействия.

«Корейцам же, понятно, нужны технологии, в частности ракетные, — недаром визит начался именно с Восточного полигона. Мы могли бы помочь им строить заводы, а Китай мог бы поучаствовать деньгами, например. Словом, намечается такое хорошее и достаточно эффективное сотрудничество», — подытожил экономист.