06 февраля 2023, 13:46
(обновлено: 06 февраля 2023, 15:01)
Живем долго, помним много, обижаемся крепко. Чем опасно игнорировать память о Второй мировой войне
Публицист Миронова: Европа, отбрасывая фактор Второй мировой, совершает чудовищную ошибку
Раньше люди быстро забывали войны, потому что о них знали только участники тех событий и ученые. Сегодня другие времена: теперь все помнят, кто с кем бился. Публицист Анастасия Миронова в колонке для «360» объяснила, почему в итоге прав окажется тот, кто всегда помнил о Победе и тех, кому мы должны быть благодарны.
Далее — прямая речь.
Мой дед воевал за Краков. Это такой город возле Освенцима. Деду даже вручили медаль «За отвагу»: в условиях боя он починил пулемет. Там, под Краковом. Можно сказать, под Освенцимом.
И сейчас где-то в Израиле наверняка живут, ходят на работу, водят в школу детей люди, которые родились только потому, что когда немцы поливали моего деда сплошным огнем, он собрал всю свою волю и наладил пулемет.
Времен очаковских…
Впрочем, о деде я уже рассказывала в прошлой колонке. Ну а что делать? Такие наступили времена, что, кажется, теперь впору каждый свой текст начинать с воспоминаний о дедах, их боевом пути, ранениях, смертях. И о бабках, которые их тут ждали и вместо лошадей впрягались в телеги.
«Вы бы еще войну с Наполеоном вспомнили!» — модная в последние месяцы присказка. Еще есть другая. Например: «Все меняется, мы воевали с англичанами в Крымской войне, а потом они стали нашими союзниками, это нормально». Дескать, ну что вы как дурачки, не понимаете мировых процессов: страны перестраиваются, ссорятся, дружат. Вы песчинки в истории, сидите и смотрите, как она торжествует.
Это было нормально раньше. Воевали с англичанами, потом объединились с ними против. До того было семь антифранцузских коалиций, из которых в шести Россия выступала вместе с Англией, а в одной — второй по счету — вводила против нее эмбарго. Двадцать три года так дружили с перерывом на легкую ссору, а через 30 лет стали воевать друг против друга. Причем в Крымской войне Британия объединилась против России с той самой Францией, которую до того четверть века давила.
Книг не читали, писать не умели
Отличие от нынешних времен в том, что к началу Крымской войны в мире почти не осталось людей, которые помнили бы наполеоновские сражения. К 1853 году память о них сохранили только дожившие до этого времени непосредственные участники битв и их близкие родственники, а также кабинетные ученые и просвещенные аристократы, читавшие узкоспециализированную литературу.
Первых, то есть участников событий, было чрезвычайно мало, редкий человек в те времена доживал до 60 лет, да еще пройдя штыковые войны. К тому же грамоте из ветеранов тех войн (их тогда называли инвалидами) были обучены единицы. Остальные могли передать свои воспоминания разве что в форме прибауток детям.
Книжных ученых, которые изучали бы истории сражений и внешнеполитические катаклизмы, было и того меньше. И книг печатали мизер. Газеты так вовсе читали в столицах несколько тысяч человек. И делали их тоже люди, которые давно забыли о войне.
Даже Русско-японскую через несколько лет помнили только дожившие участники, а также те, кто читал исторические книги и архивы газет, — это крошечная доля населения. К моменту большевистской революции об этой войне в России не помнил почти никто, народ о ней мог узнать разве что из постановок лубочного театра на ярмарке.
Основное отличие нынешней ситуации с памятью о Второй мировой от всех прошлых в том, что это первая большая война, которую в деталях знают потомки и участники которой благодаря развитию медицины стали жить долго. Плюс они грамотные, их дети и внуки, то есть мы, тоже грамотные, поэтому смогли записать детальные воспоминания о войне и передавать их друг другу. А главное — у нас телевидение и кинематограф, которые донесли до нас не только рассказы о тех событиях, но и показали документальную хронику.
Долгая жизнь и долгая память
Мы помним ту войну как свою. У нас до сих пор есть живые ее участники, которые говорят, пишут, выступают по телевизору. Поэтому сценарий Крымской войны, когда через 30 лет все участники сражений поменялись ролями, невозможен: с удлинением жизни людей и их памяти удлинились обиды жертвы и злопамятство проигравшего агрессора.
А главное — до тех пор, пока живы ветераны и их дети, государству важно демонстрировать уважение к их страданиям и героизму, иначе обиды будут копиться и на государство. Чествовать, к примеру, в 1832 году по всей стране ветеранов наполеоновских сражений никому не приходило в голову хотя бы потому, что найти этих ветеранов было невозможно. И собраться бы они вместе не собрались, и умерли уже многие. Да и сколько их на самом деле, никто не знал.
Неслучайно парады Победы стали проводить только с 1965 года. Не думаю, что отказ от парадов при Сталине и Хрущеве был связан с желанием замолчать цену войны или затереть на второй план проблему военных инвалидов. Просто к тому времени повысилась мобильность населения, много ветеранов были сосредоточены в городах, а не разбросаны по селам. Память о войне разошлась по стране за счет того, что фронтовики стали активно по ней ездить, осваивать ее.
Думаете, даже в 1945 году в Сибири многие были в курсе о Сталинградской битве? Да там радио было не у всех, существовали поселки без электричества. Часто о войне знали только то, что расскажет вернувшийся в деревню фронтовик. Не вернулся никто — о том же 9 Мая люди слышали в пересказе третьих-пятых лиц, которым довелось при командировке в контору леспромхоза услышать репортаж по радио.
Память стала крепнуть, когда появились каналы информирования и за счет мобильности населения усилились горизонтальные связи.
Немцы тоже помнят все
Да, в начале 2010-х у нас перегнули с празднованием Дня Победы, в пилотке «Спасибо деду за победу!» танцевали стриптиз — это было через край. Но позиция Германии и самой Украины, которые на практике отрицают влияние опыта Великой Отечественной войны, еще более опрометчива.
Прав в конце концов окажется тот, кто постоянно вспоминал и ходил на парады, как бы это ни казалось тогда глупо и даже кощунственно, если вспомнить вечеринки в ночных клубах «В честь нашей Победы». Да, 10 лет назад было непонятно, зачем это. Теперь все стало ясно: мы знаем о войне слишком много, у нас еще живы ее участники и очевидцы, мы смотрели слишком много фильмов о войне, читали о ней слишком много книг, чтобы забыть.
Игнорировать этот факт — отрицать новую реальность, в которой люди живут долго, обмениваются информацией, помнят войны и обиды.
Вот Израиль тут заговорил о возможной поставке оружия Украине, а я сразу вспомнила о деде. Мне кажется, Израиль догадывается, что это воспоминание важно в нынешнем конфликте и что мир не такой, как 100 лет назад. Сегодня в этом мире все помнят, кто освобождал Освенцим, а кто ликвидировал в Европе гетто.
Но, видимо, раз Израиль вслух сказал о возможности помощи, он все же не понимает до конца полного значения новой реальности, где прошлое все еще слишком близко.
Германия вовсе отрицает такой аргумент, как память. Может, это связано с другим менталитетом: большая атомизация общества, меньшая цифровизация. Они меньше общаются друг с другом, а так как их опыт позорный, он почти не обсуждается в семьях. От этого может возникнуть заблуждение, будто войны сегодня забываются так же, как 100 лет назад. Но уверена, что и немцы все помнят.
Раз — оторвали на базаре нос, два — ноль эффекта
Побежал народ с базара.
Все кричат: — Уймись, Варвара!
— Караул! — кричит народ. —
Любопытная Варвара
И без носа — нос сует!
Андрей УсачевОднако, если мы помним Победу, то они — стоившее им больше десяти миллионов жизней поражение. Что из этого следует, не знает сегодня никто. Ни один социолог, я убеждена, не сможет точно спрогнозировать реакцию немецкого общества на танки против России. Что у немцев вспыхнет: нутряной страх и память об ужасах Сталинграда или неудовлетворенные амбиции и злоба от поражения?
Не думаю, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу следует приближать момент развязки. «Меньше знаешь — крепче спишь», «Любопытной Варваре на базаре нос оторвали» — в Германии еще живы люди, которым выпало несчастье услышать все эти русские присказки непосредственно от носителей. Может, они намекнут Шольцу, что никому в мире сейчас не стоит на практике выяснять, раскаялись немцы за нацизм или нет? Но важно держать в уме, что времена другие.
И что пускай в Германии нынче публично говорят о войне мало, там тоже живы ее участники и их дети. Они тоже все помнят, а что по этому поводу немцы действительно думают — достоверно не знает никто. И сдается мне, лучше бы канцлер Шольц не открывал эту шкатулку с секретиком.
Европа, отбрасывая сейчас фактор Второй мировой, совершает чудовищную ошибку. Нам чуть не прямо говорят на Западе, что смешно постоянно вспоминать ту войну. В итоге Европа пренебрегает значением всех этих символов попрания памяти о ВОВ: немецкие танки, Бандера, Израиль, который вдруг подумал, не помочь ли Украине…
Такое недооценивание истинного места, которое занимает в современном обществе память о той войне, может стать трагическим. Сегодня все люди на Земле отлично помнят, кто с кем в последние 80 лет воевал. И политики, которые решили, будто эти воспоминания о большой войне несущественны, совершают фатальную ошибку.
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