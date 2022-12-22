Мир 22 декабря 2022, 14:52 Любит русский язык и антироссийские санкции. Чем известна новый посол США в России Линн Трейси Политолог Фельдман: новый посол США в России будет выполнять лишь технические функции Викимедиа

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Новый посол Соединенных Штатов Америки в России Линн Трейси знаменита любовью к русскому языку и горячей поддержкой санкций. Однако назначение дипломата ничего не меняет в отношениях двух государств: действительно поворотные решения принимают намного выше.

Новый посол США в России

Американское посольство в Москве возглавит Линн Трейси. Ее кандидатуру выдвинул перед конгрессом президент Соединенных Штатов Джо Байден. Прежний глава дипмиссии Джон Салливан покинул пост из-за тяжелой болезни жены.

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Нового посла поддержали 93 сенатора, двое проголосовали против. Один из противников Трейси, республиканец Рэнд Пол, подчеркнул, что будет большой ошибкой отправлять в Россию человека, который поддерживает включение Украины и Грузии в НАТО.

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Трейси свободно владеет русским языком и любит на нем говорить. Она станет первой женщиной в истории США, которая возглавит диппредставительство в Москве. Российская сторона согласилась с этой кандидатурой.

РИА «Новости»

Пестрая биография посла США

Линн Трейси родилась в штате Огайо, в 1986 году получила диплом Университета Джорджии со степенью бакалавра по специальности «советские исследования». Позднее к этому добавилась степень доктора права юрфака Университета Акрона.

С 1987-го Трейси три года работала в американском посольстве в Москве. Затем вернулась в Штаты и стала трудиться в Госдепартаменте, а после — на посту секретаря по политическим вопросам посольства США в Туркмении.

Викимедиа

Служба шла по накатанной: Пакистан, Казахстан, Афганистан, Киргизия. Американка работала в Бюро по делам Европы и Евразии референтом по Казахстану и Грузии, помощником спецпредставителя по новым независимым государствам в Госдепе.

Когда Трейси служила генеральным консулом США в Пакистане, на нее напали боевики. Они обстреляли автомобиль, но дипломату, телохранителю и водителю удалось спастись. После этого случая на родине ее наградили за героизм.

Госсекретарь США Хиллари Клинтон вручает Линн Трейси награду «За героизм» / Викимедиа

Впоследствии Трейси работала замом американского посла в Туркмении. Позднее стала директором по Центральной Азии в Совете национальной безопасности США, потом — заместителем помощника государственного секретаря по делам Южной и Центральной Азии.

Судьба снова привела дипломата в Москву в 2014-м: Трейси на протяжении трех лет трудилась заместителем посла США. Затем была старшим советником по делам России в Бюро по делам Европы и Евразии. В 2018-м женщине наконец доверили возглавить дипмиссию в Армении.

Дипломат не единожды высказывалась за ужесточение антироссийских санкций и требовала от России вновь разрешить представителям США инспектировать вооружение. При этом российских представителей с аналогичной целью американцы не пропускают.

Новый посол США в России Линн Трейси / РИА «Новости»

Новый посол ничего не изменит

Кандидат политологических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в разговоре с «360» отметил, что, судя по биографии Трейси, она может быть действительно весьма осведомленным экспертом по постсоветскому пространству.

Но, как уточнил Фельдман, неважно, кто сегодня окажется на посту посла США в России: для качественного изменения ситуации требуется политическая воля более высокопоставленных американских политиков и чиновников.

Трейси предстоит выполнять лишь технические функции: заниматься выдачей виз, обеспечивать правовое сопровождение жителей России с американским паспортом, содействовать НКО, которые получают финансовую поддержку Госдепартамента. Павел Фельдман

Политолог добавил, что политические функций посольства практически заморожены, так как сегодня отсутствует переговорный процесс на высшем уровне и по линии министров иностранных дел, не говоря уже о межпарламентском взаимодействии.

«Единственным каналом диалога с Соединенными Штатами остается продиктованное объективной необходимостью взаимодействие специальных служб и военных ведомств, которое нужно просто для того, чтобы наши государства не скатились к ситуации войны», — подытожил Фельдман.