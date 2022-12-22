Мир

22 декабря 2022, 14:52

Любит русский язык и антироссийские санкции. Чем известна новый посол США в России Линн Трейси

Политолог Фельдман: новый посол США в России будет выполнять лишь технические функции

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Новый посол Соединенных Штатов Америки в России Линн Трейси знаменита любовью к русскому языку и горячей поддержкой санкций. Однако назначение дипломата ничего не меняет в отношениях двух государств: действительно поворотные решения принимают намного выше.

Новый посол США в России

Американское посольство в Москве возглавит Линн Трейси. Ее кандидатуру выдвинул перед конгрессом президент Соединенных Штатов Джо Байден. Прежний глава дипмиссии Джон Салливан покинул пост из-за тяжелой болезни жены.

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Нового посла поддержали 93 сенатора, двое проголосовали против. Один из противников Трейси, республиканец Рэнд Пол, подчеркнул, что будет большой ошибкой отправлять в Россию человека, который поддерживает включение Украины и Грузии в НАТО.

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Трейси свободно владеет русским языком и любит на нем говорить. Она станет первой женщиной в истории США, которая возглавит диппредставительство в Москве. Российская сторона согласилась с этой кандидатурой.

РИА «Новости»

Пестрая биография посла США

Линн Трейси родилась в штате Огайо, в 1986 году получила диплом Университета Джорджии со степенью бакалавра по специальности «советские исследования». Позднее к этому добавилась степень доктора права юрфака Университета Акрона.

С 1987-го Трейси три года работала в американском посольстве в Москве. Затем вернулась в Штаты и стала трудиться в Госдепартаменте, а после — на посту секретаря по политическим вопросам посольства США в Туркмении.

Викимедиа

Служба шла по накатанной: Пакистан, Казахстан, Афганистан, Киргизия. Американка работала в Бюро по делам Европы и Евразии референтом по Казахстану и Грузии, помощником спецпредставителя по новым независимым государствам в Госдепе.

Когда Трейси служила генеральным консулом США в Пакистане, на нее напали боевики. Они обстреляли автомобиль, но дипломату, телохранителю и водителю удалось спастись. После этого случая на родине ее наградили за героизм.

Госсекретарь США Хиллари Клинтон вручает Линн Трейси награду «За героизм»
Госсекретарь США Хиллари Клинтон вручает Линн Трейси награду «За героизм»/Викимедиа

Впоследствии Трейси работала замом американского посла в Туркмении. Позднее стала директором по Центральной Азии в Совете национальной безопасности США, потом — заместителем помощника государственного секретаря по делам Южной и Центральной Азии.

Судьба снова привела дипломата в Москву в 2014-м: Трейси на протяжении трех лет трудилась заместителем посла США. Затем была старшим советником по делам России в Бюро по делам Европы и Евразии. В 2018-м женщине наконец доверили возглавить дипмиссию в Армении.

Дипломат не единожды высказывалась за ужесточение антироссийских санкций и требовала от России вновь разрешить представителям США инспектировать вооружение. При этом российских представителей с аналогичной целью американцы не пропускают.

Новый посол США в России Линн Трейси
Новый посол США в России Линн Трейси/РИА «Новости»

Новый посол ничего не изменит

Кандидат политологических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в разговоре с «360» отметил, что, судя по биографии Трейси, она может быть действительно весьма осведомленным экспертом по постсоветскому пространству.

Но, как уточнил Фельдман, неважно, кто сегодня окажется на посту посла США в России: для качественного изменения ситуации требуется политическая воля более высокопоставленных американских политиков и чиновников.

Трейси предстоит выполнять лишь технические функции: заниматься выдачей виз, обеспечивать правовое сопровождение жителей России с американским паспортом, содействовать НКО, которые получают финансовую поддержку Госдепартамента.

Павел Фельдман

Политолог добавил, что политические функций посольства практически заморожены, так как сегодня отсутствует переговорный процесс на высшем уровне и по линии министров иностранных дел, не говоря уже о межпарламентском взаимодействии.

«Единственным каналом диалога с Соединенными Штатами остается продиктованное объективной необходимостью взаимодействие специальных служб и военных ведомств, которое нужно просто для того, чтобы наши государства не скатились к ситуации войны», — подытожил Фельдман.

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