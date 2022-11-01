Чехи заявили об усталости от Украины. К чему приведет антироссийская политика | 360°

Эксклюзив 01 ноября 2022, 13:05 Чехи устали от Украины. Антироссийская политика — путь к кризису Политолог Мезюхо заявил, что антироссийская внешняя политика невыгодна ЕС Флаги Чехии и ЕС / РИА "Новости"

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В Чехии говорят, что «сыты по горло» последствиями конфликта на Украине. Свой теплый дом все-таки важнее чужой политики. Председатель Центра политического просвещения Иван Мезюхо рассказал «360», что кризис скоро подтолкнет страны Европы к осознанию простой истины: с Россией придется договариваться.

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Далее — прямая речь.

Общество проглядело последствия

Нравится это или не нравится чехам, но из-за своей антироссийской политики они будут страдать. Они погружают собственное государство в энергетический кризис: все эти санкции, введенные против России, так или иначе негативно отражаются на социально-экономическом благополучии Чехии.

Когда чехи бежали на Украину в качестве наемников, наверное, надо было останавливать соотечественников. Тогда сегодня не пришлось бы говорить, что люди устали от тех решений, которые возникли вследствие антироссийской политики.

Видимо, гражданское общество в Чехии было не настолько сознательно, если в самом начале не распознало, к каким негативным последствиям это приведет. И кризис в Европе в любом случае будет усугубляться, это неизбежный процесс.

Чехия настроена против России

В последние годы наблюдается тенденция по росту числа враждебных заявлений и комментариев чехов по отношению к России. Однако не стоит выделять Чехию среди других членов ЕС: русофобия в XXI веке жива, и иногда слова чешских политических деятелей ничто по сравнению с высказываниями их прибалтийских коллег.

При этом участие Чехии в антироссийской политике наконец-то отрезвило некоторых наших отечественных аналитиков, которые утверждали, будто у чехов антироссийское правительство, но пророссийский президент.

Сегодня мы все увидели истинное лицо двух ветвей власти: и президент, и правительство Чехии настроены против России. Несмотря на растущее недовольство людей, сегодня принципиальной смены курса в Чехии не произойдет.

Кризис по указке США

Думаю, в Чехии немало людей, которые стоят на антироссийских позициях. Однако ни у чехов, ни в целом у Европейского союза нет самостоятельной внешней политики. Все эти антироссийские европейские консенсусы достигаются при помощи пинка со стороны Вашингтона.

Членов ЕС особо не спрашивают — хотят они участвуют в антироссийской истерии или не хотят, но искренне поддерживают Украину или делают так потому, что Соединенные Штаты Америки сбрасывают уже готовое решение. А агенты влияния США добиваются того, чтобы эти указания были приняты.

Европе придется договариваться с Россией

Через некоторое время мы увидим перемену внешнеполитического курса ЕС. Невыгодная антироссийская внешняя политика уже приводит к социально-экономическим трудностям внутри союза, социокультурным и политическим кризисам.

В самом начале спецоперации я сказал, что нас ждет череда отставок правительств в европейских государствах. Многие полагали, что я сгущаю краски, но все получилось так, как я и предполагал.

Сначала произошел кризис правительства под руководством Марио Драги в Италии. Затем мы стали свидетелями отставки правительства Бориса Джонсона в Великобритании, а вслед за ним и правительства Лиз Трасс.

Скоро будет отставка правительства премьер-министра Риши Сунака. В зоне риска сегодня находится и канцлер Германии Олаф Шольц. Не утверждаю, что завтра он подаст в отставку, но осень и зима в общественно-политическом смысле в ФРГ будут жаркими.

Такие же правительственные кризисы пройдут в других европейских государствах, в том числе в Чехии. Да, в результате смены правительств к власти не придут пророссийские политики. Но через некоторое время наступит осознание того, что с Россией придется договариваться.