Эксклюзив 10 мая 2023, 12:47 Часть большой политики. Кого спасет зерновая сделка? Политолог Михайлов: участием в зерновой сделке Россия поможет президенту Турции Эрдогану РИА «Новости»

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Переговоры по зерновой сделке, в которой участвуют Россия, Турция, ООН и Украина, окажутся тяжелыми для всех сторон. Одной из мотиваций для заключения соглашения со стороны Москвы может стать поддержка турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, которому необходимы политические очки в преддверии выборов. Такое мнение в беседе с «360» высказал политолог Евгений Михайлов.

Далее — прямая речь.

Обвал цен в Европе

На мой взгляд, переговоры по зерновой сделке будут тяжелыми. Если раньше многие думали, что Россия находится в заведомо проигрышной ситуации, то сейчас выплывают интересные факты.

Прежде всего, о том, что Европа хотела накормить европейцев, а не африканские страны, о которых думала российская сторона, соглашаясь на сделку. В итоге украинское зерно пошло в ЕС и обвалило цены.

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Европейские фермеры в первую очередь пострадали от этого соглашения. Теперь Польша, Венгрия и другие страны накладывают вето на поставки украинского зерна.

Москва тем временем выигрывает от сделки. Европа находится в тупике, даже обманув Россию и не сняв с нее санкции, она получила удар по внутренней безопасности, где фермеры начали бастовать против украинского зерна.

Помочь Эрдогану

Сделка выгодна для России тем, что мы поддерживаем Эрдогана, даем ему возможность показать влияние в мировой политике. Предстоящие переговоры, где Москва обсудит продление соглашения на 60 дней, будут весьма сложными.

Главное — то, что этой сделкой мы поддерживаем Эрдогана. Если сделка состоится, он вновь покажет свое влияние на мировой арене. Россия ему, на мой взгляд, сильно помогает.

Предвыборный баннер с изображением действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана / РИА «Новости»

Эрдогану предстоят тяжелые выборы президента, а США ему сильно мешают. Здесь весьма сложная ситуация: России выгодна Турция с Эрдоганом. Поэтому сделка окажется выгодной для России, но невыгодна для Евросоюза.

Как и что получится — покажет время. Но очевидно, что мы живем во время больших перемен. Нам не нужна Турция с прозападным руководителем, который развернет республику против России.

Зерновая сделка — часть большой политики. А Евросоюз осознал, что зерновое соглашение ему невыгодно, хотя сам же предложил эту идею.