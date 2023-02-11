Эксклюзив 11 февраля 2023, 19:18 Часики тикают не в пользу Украины. Страна оголила западный тыл «Голос Мордора»: тыл Украины в виде Запада оказался ненадежным подспорьем РИА «Новости»

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Авторы издания The New York Times пришли к нестандартному для западных СМИ выводу. По их мнению, антироссийские санкции работают не против России, а во вред Украине. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала «360» оценил реальные последствия ограничений.

Далее — его прямая речь.

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Россия смогла адаптироваться к ограничениям, ее экономика находится в хорошем состоянии. Потоки импорта и экспорта переориентированы, и этот процесс активно продолжается. Никакого катастрофического падения не произошло, а в скором будущем ожидается начало роста.

Истинная жертва санкций

А вот украинская экономика практически перестала существовать. Конфликт затянут, и время работает явно не на Украину.

Уже сейчас страна живет исключительно за счет субсидий, кредитов и подачек от западных стран, но это становится все более обременительным. Как-никак, приходится содержать страну с населением в несколько десятков миллионов.

Конечно, Запад делает все, чтобы население Украины как можно быстрее сокращалось, но и этот процесс требует времени. Его нет ни у Запада, ни у Украины.

РИА «Новости»

Чтобы успешно вести военные действия, страна должна иметь очень крепкий тыл, работающую промышленность, возможность производить и ремонтировать вооружение, одевать и кормить солдат. Да и о жизни самого тыла тоже необходимо думать.

Подспорье, которого нет

У самой Украины такого тыла уже практически нет. По факту, ее тылом сейчас является коллективный Запад. И вроде бы это очень мощный тыл, но все не так уж просто.

То же оружие Запад выдает Украине дозированно, только для «поддержки штанов». С боеприпасами начинаются очень большие проблемы, потому что даже этот мощный Запад не справляется с их производством, в нужных Украине объемах.

Еще один важный аспект — деньги. Значительная часть помощи Украине, я бы даже сказал — подавляющая, кредиты. То есть эти деньги Украина должна будет когда-то отдать. Но умные люди на Западе прекрасно понимают, что этого никогда не случится.

Потому что-либо Украины не будет, либо она будет такая, какой выйдет из всех соглашений и договоров. По сути, это будет совершенно новое государство. А западники очень не любят работать без отдачи.

Получается, что, несмотря на всю кажущуюся мощь украинского тыла, он абсолютно ненадежен, потому что находится вне контроля Украины. А своего тыла не осталось. И часики тикают отнюдь не в пользу Украины.