Эксклюзив 01 августа 2023, 13:01 Бывшей метрополии указали на выход. Буркина-Фасо и Мали встали на защиту Нигера перед Францией Политолог Колчин: поддержка Нигера странами Западной Африки сократит влияние Франции Википедия

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Внешнее вмешательство в дела Нигера после прошедшего в стране государственного переворота приведет к катастрофическим последствиям и дестабилизации всей Западной Африки. Заявление об этом в минувший понедельник, 31 июля, выпустили переходные правительства Буркина-Фасо и Мали. Его авторы подчеркнули, что станут рассматривать попытки военной интервенции против соседней страны как объявление войны против себя. Как пояснил в беседе с «360» политолог Петр Колчин, таким способом страны Западной Африки сокращают влияние Франции и расширяют площадь борьбы для продвижения антиколониальной политики.

Далее — прямая речь политолога.

В Западной Африке сейчас противоборствуют две глобальные тенденции. Первая — это профранцузские правительства, появившиеся благодаря вливанию средств европейской страны. Основная задача этих властей — обслуживать интересы Запада и помогать странам Европы устанавливать контроль над ресурсами Африки.

Другую тенденцию представляют страны, которые борются против системы неоколониализма, противостоят европейскому влиянию и продвигают суверенитет африканских государств.

Буркина-Фасо и Мали стоят в авангарде этого антиколониального тренда в Западной Африке. Эти страны смогли избавиться от французского влияния, изгнать западных ставленников и иностранные военные контингенты. Сегодня они выстраивают независимую и продуктивную политику.

В сфере международных отношений они тесно сотрудничают с Россией и стремятся помочь соседним братским народам сбросить французский гнет.

Нигер пошел по такому же пути. Армия и народ свергли европейского ставленника, который фактически привел страну к полной зависимости от Франции. Теперь народ Нигера пытается выстраивать свой суверенный путь.

Западноафриканские государственные объединения, спонсируемые Францией и действующие в ее интересах, пытаются задушить события в Нигере и вернуть профранцузскую администрацию.

Но Мали и Буркина-Фасо поддерживают антиколониальные движения и готовы противостоять этому блоку.

Глобально этот процесс продолжит расширяться по всей территории Африки, и европейские структуры не смогут сдержать порыв народов, которые стремятся к независимому политическому пути.