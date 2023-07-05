Эксклюзив 05 июля 2023, 00:05 Была ли Украина? Тоскующему по рапанам Зеленскому напомнили, что Крым и Донбасс — русские земли «Голос Мордора»: Крым для Украины был колонией, в которую не вкладывалось ни копейки РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу CNN заявил, что не оставляет планов «вернуть Крым». По его словам, никто не может представить страну без полуострова. При этом о мирном урегулировании ситуации речи не идет — иначе «это не будет победой». Автор Telegram-канала «Голос Мордора» в авторской колонке для «360» напомнил, что ни Крым, ни Донбасс, ни даже Киев никогда не были украинскими.

Далее — его прямая речь

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Пан гетьман Зеленский давеча снова разговорился. И на сей раз главная мысль его спича заключалась в том, что ни он, да вообще никто в мире не может представить Украину без Крыма.

И я призадумался. Потому что мне тоже очень трудно представить себе государство Украина. Не то что с Крымом, или без Крыма, а вот вообще. Просто как страну на политической карте мира. И я уверен, что и среди тех, кто читает этот текст, такая же проблема есть у большинства.

Своеобразная колония

Но давайте все-таки примем факт существования сего государственного образования за данность и немного порассуждаем — а каким оно могло бы быть географически?

Понятно, что о Крыме речи вообще идти не может. Помните, как Зеленский когда-то скулил, что Крым для него безмерно дорог, мол, это его детство и «рапаны с песочком». Уверен, что многих крымчан от этого сравнения, как будто бы током ударило. Они-то прекрасно знают, что Крым для Украины — такая своеобразная колония, «рапан с песочком», в которую не вкладывалось ни гривны, ни копейки, а все только разграблялось и приходило в запустение.

Уверен, что крымчане до сих пор с тошнотой вспоминают типичного западенского жлоба, который приехал в «украинский Крым» и возмущается, что тут никто не говорит на мове. При этом жлоб даже шмат сала с собой привез, чтобы не тратить деньги на еду. Типичная такая картина, любой крымчанин вам расскажет.

От Мариуполя до Измаила — русская земля

Не может идти речи и о Донбассе. Ведь еще совсем недавно он был сердцем России и оказался в составе Украины по какому-то совершенно непонятному недоразумению. И мы знаем имя этого недоразумения. Кстати, речь идет не только о Донецке и Луганске, а о Большом Донбассе, который включал в себя и Криворожье, то есть родину пана атамана Зеленого.

Никакой Новороссии в составе Украины тоже быть не может. Физически. От Мариуполя и до Измаила — все это русская земля, обильно политая кровью наших предков, заботливо возделанная и облагороженная дикая степь. Могучие имперские города, которые основывались русскими царями и царицами и которые стоят живой памятью, что ни о какой Украине на этой территории речи вообще идти не должно.

Вишневый садок у дома

А дальше — по мелочам: австрийско-польский Львов, венгерское Закарпатье, румынская Буковина — как все эти земли вдруг оказались Украиной? Кто хотя бы еще 100 лет назад мог такое предположить?

Так что если уж и представлять себе некий субъект международной политики под названием Украина — так в пределах трех-четырех нынешних центральных областей. Такой себе садок вишневый коло хати, все по Тарасу Григорьевичу. И вот это будет абсолютно естественно и справедливо. Хотя… Наверное, даже этого будет слишком много. Потому что как быть тогда с имперским русским красавцем Киевом?