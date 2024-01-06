Мир 06 января 2024, 20:36 Бундестаг загнал Шольца в угол вопросом о военной помощи Украине Rheinische Post: депутаты надавили на Шольца для передачи ВСУ ракет Taurus Скриншот с видео / YouTube

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Входящие в партии правящей коалиции бундестага (Социал-демократическая партия Германии — СДПГ, «Зеленые» и Свободная демократическая партия — СвДП) потребовали от канцлера Олафа Шольца передать Украине давно обещанные дальнобойные ракеты Taurus. Как сообщила газета Rheinische Post, такого давления на главу правительства еще не было.

Депутаты обвинили Шольца в нерешительности и подчеркнули, что время для принятия решений уже пришло.

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«Пассивность исходит прежде всего от канцлера и не является общей позицией правительства», — заявила представитель фракции «Союз-90» / «Зеленые» Сара Нанни.

Она добавила, что ракеты помогут Украине защитить себя от новых авиаударов.

Глава комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (СвДП) подчеркивала, что, используя ракеты Taurus, ВСУ перережут логистические цепочки российской армии, по которым идут новые боеприпасы.

Членов коалиции поддержали ушедшие в оппозицию представители Христианско-демократического союза (ХДС). Представитель фракции Родерих Кизеветтер заявил, что нерешительность Шольца играет на руку России.

«Taurus важны, поскольку эта система эффективна и посредством нее можно уничтожить структуры снабжения и командования, находящиеся далеко за линией фронта», — заявил он.

Авторы материала напомнили, что по своим характеристикам ракеты Taurus похожи на британские Storm Shadow, которые уже находятся в распоряжении ВСУ. Но дальность германо-шведских ракет доходит до 500 километров.

Официальный представитель канцлера Штеффен Хебештрайт на последней пресс-конференции заявил, что у него нет информации о поставках Украине ракет Taurus.

«Германия до сих пор не поставляла Киеву дальнобойные снаряды. Мы отслеживаем ситуацию и действуем соответствующим образом», — заявил он.

Хебештрайт добавил, что власти страны при поставках оружия на Украину руководствуются следующими принципами: по мере своих возможностей, не допустить, чтобы Германия стала участником конфликта, а также действовать в согласовании со всеми странами-партнерами.

Впервые о поставках ракет Taurus Украине заговорили еще летом. Но власти Германии постоянно откладывали решение этого вопроса, ссылаясь на различные причины. Поставки не начались до сих пор.