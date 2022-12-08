Мир 08 декабря 2022, 16:57 Британцы поддержали заявление Путина о ядерном оружии. Пророссийские настроения в Европе будут нарастать Политолог Светов: на Западе уверены, что у Путина были мотивы для СВО РИА «Новости»

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Читатели Daily Mail поддержали заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва рассматривает ядерное оружие исключительно как средство защиты. По словам комментаторов, российская сторона побеждает, а США не вправе критиковать Путина, так как сами поставляют оружие для ВСУ.

Британцы поддержали Путина

В комментариях к материалу британского издания Daily Mail читатели согласились с Владимиром Путиным, который на встрече с СПЧ подчеркнул, что Россия рассматривает оружие массового поражения исключительно как средство защиты.

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«Путин заявил, что применит ядерное оружие только для обороны, все остальное — выдумка западной пропаганды», — отметил Hulio_Inglesios.

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Более того, именно НАТО и украинский президент Владимир Зеленский пытаются привести к эскалации конфликта, уверены пользователи.

«Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт, который приведет к ядерной войне», — написал Mal Ganis.

«Единственный, кто хочет войны, — это Зеленский. Он призывает Альянс вступить в конфликт при любой возможности, а также требует больше оружия и денег», — добавил DwayneDibbley.

Комментаторы пришли к выводу, что победа в конфликте — за Москвой. Запад тем временем ослабевает и вскоре не сможет помогать Киеву.

Похоже, Россия сейчас побеждает. Чем дольше идет этот конфликт, тем слабее становится Запад. Вскоре денежная поддержка закончится. Когда-нибудь Сунаку и Байдену придется прекратить отправлять деньги Bango-Chopper.

Читатели издания также напомнили, что США ранее нападали на разные страны, а сейчас спонсируют киевский режим. Так что американцы не вправе называть Россию агрессором.

«Они называют Владимира Путина деспотом, но это не он отправляет артиллерию, ракеты и дроны в Мексику, чтобы атаковать США, это Байден и НАТО отправляют оружие, чтобы нападать на Россию», — заключил Nmonkeysmivvie.

РИА «Новости»

Почему британцы меняют мнение

Политолог и журналист Юрий Светов в разговоре с «360» отметил, что сегодня начали пробиваться мнения обычных людей, не элит. Европейцы задумались, взвесили все за и против. Они читают информацию в Сети, смотрят российские каналы, вещающие на английском.

«Пытаются понять. Любому человеку, когда ему только одну точку зрения представляют, хочется понять другую сторону: какие мотивы, почему это сделали. При демонизации Путина на Западе его никто не считает дураком. <…> У него есть своя логика действий, он показал себя в этом плане. И они пытаются понять, почему Путин поступил так, а не иначе», — пояснил Светов.

Некоторые британские журналисты были в Донбассе, видели все своими глазами, рассказывают об этом. Свою роль сыграли и вернувшиеся в Великобританию наемники. Они также говорят о том, что на самом деле происходит на Украине.

«Вдруг возникает не та картина, которая была. Это заставляет людей взвешивать, задумываться», — заключил Светов.

Пророссийские настроения будут нарастать

Европейское общество, а британское особенно, устало от окружающей действительности, которая сегодня тесно связана с украинским кризисом, рассказал «360» научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Им хочется мира, покоя, сытости. Британия потеряла больше всех стран Европы от санкций, хотя вроде бы на Англию это не рассчитано. Но они сильно обиделись. Населению не нравится происходящее, им хочется возврата к 2021 году», — объяснил он.

Между тем Великобритания — самая антироссийская страна в Европе. С другой стороны, она сильнее всех пострадала, так что мнение местных жителей быстро меняется. И пророссийские настроения там будут лишь нарастать.