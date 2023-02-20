Эксклюзив 20 февраля 2023, 23:25 Инстинкт колонизатора. Британцев обвинили в насилии над работницами чайных плантаций в Кении «Голос Мордора»: британцы надругались над работницами чайных плантаций в Кении Zulmaury Saavedra / Unsplash

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Британских подданных уличили в насилии над работницами чайных плантаций в Кении. Власти ЕС не обратили внимания на этот факт, зато обвинили Россию в «колонизации» Африки. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для «360» порассуждал о двойных стандартах западных политиков и об истинном их отношении к черному континенту.

Далее — прямая речь.

Смотрю новости и попадается чудесное. Вот честное слово, я даже подумал — а не попал ли в зону действия какой-то удивительной машины времени.

Издание Der Spiegel пишет про то, что творится на британских чайных плантациях в Кении (чувствуете, как пахнуло славным XIX веком?). А творится полное непотребство — надсмотрщики и начальники этих самых чайных плантаций пользуют своих работниц для сексуальных утех. И не просто пользуют, а принуждают. А еще, оказывается, что многие из этого руководящего персонала не местные, а самые настоящие белые британцы. И они тоже не гнушаются бедными кенийками, решившими подзаработать на чайных плантациях.

Nilotpal Kalita / Unsplash

Все как в старые недобрые времена: черные рабыни, с которыми можно вытворять все, что угодно, белые сахибы, чувствующие себя буквально богами. Наверное, даже и пробковые шлемы имеются, хороший ведь головной убор. Ну и чайных клипперов не хватает, но сейчас транспорт понадежнее, хоть и менее изящный.

Но самое замечательное, что совсем недавно глава европейской демократии Жозеп Боррель плакался по поводу Африки. Мол, русские колонизируют черный континент. И делают это нагло и варварски. Я, когда сегодня новость Der Spiegel прочитал, даже задумался: а может, издание ошиблось, и речь идет именно о русских, а не о британцах? Ведь описано типичное поведение белого колонизатора, а Жозеп рассказал, кто сейчас так поступает.

Но нет — все-таки новость именно о британцах. Значит, перепутал сеньор Боррель. Хотя даже не перепутал, а просто соврал. Чтобы еще раз демонизировать Россию.

Ведь Боррель рассказал еще и о том, что западный мир по отношению к Африке поступает наоборот — делает все, чтобы принести ей мир, свободу и процветание.

А на деле получается, что со времен колоний вообще ничего не изменилось, и белый господин в пробковом шлеме тащит очередную молоденькую африканочку в свою палатку, прямо на чайной плантации. И этот белый господин — точно не русский.

Да и всю Африку этот самый западный мир все также тащит к себе в палатку, чтобы получить удовольствие. Все как и раньше, несмотря на пафосные речи о деколонизации, свободе и демократии.

Так что не очень удачно совпали слова Борреля и новость о Кении от Der Spiegel. Ну и не впервой. Этим ребятам не привыкать, когда их ловят на вранье.