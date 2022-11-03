Эксклюзив 03 ноября 2022, 21:06 Британцев назвали «людьми доброй воли», устроившими теракт с российскими кораблями в Черном море Посол ЛНР Мирошник: говоря о «людях доброй воли», Кулеба имел в виду британцев РИА "Новости"

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире испанской радиостанции Cadena SER заявил, что за атакой на российские корабли в Черном море стоят некие «люди доброй воли». Об этом сообщило РИА «Новости». Дипломат и чрезвычайный и полномочный посол Луганской Народной республики Родион Мирошник специально для «360» рассказал о том, кого мог иметь ввиду украинский чиновник.

Далее — прямая речь.

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Кто такие «люди доброй воли»?

Представление Кулебы о добрых и волевых людях достаточно понятно: это те хозяева, которые направляют действия Украины, и марионеточные власти, которые целиком и полностью зависят от этих «хороших и волевых людей», против которых они не могут сказать плохого слова, которым они не могут противостоять, а также противоречить любым их желаниям. Задача Украины — полностью этим желаниям соответствовать и в точности их выполнять.

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При этом, как принято на Украине считать, решениями начальства — тире хозяев — можно только восхищаться. Кулеба, собственно, и восхищается, надеясь на то, что они его когда-нибудь спасут, когда от государства уже ничего не останется.

Набор хозяев Украины тоже понятен, особенно в том, что касается спецоперации: их давным-давно натаскивали именно силами специальных организаций.

Планированием террористических актов занимается Великобритания и соответствующие спецслужбы. Об аналогичных вещах накануне было сказано в МИД их официальному представителю, послу Великобритании, и были представлены соответствующие факты.

Почему Украина не взяла ответственность за теракт на себя?

Киев, как обычно, берет на себя обязанности прокладки: весь его функционал и в переговорных процессах, и в совершении преступлений — это брать на себя тот негатив, который не хотят принимать на себя хозяева. Поэтому [в случае с терактом на Крымском мосту, за который Украина взяла ответственность на себя ] первоначальная реакция именно такая: как только Кулеба получил некий намек или кивок со стороны Лондона о том, что все уже рассекречено, он сделал соответствующее заявление.

С точки зрения геополитики, имеет значение то, что это некий инструментарий, который используется нашим противником в лице государств НАТО, это разные специфика и технологические особенности.

Конечно, России важно понимать, какая из спецслужб это делала, потому что каждой из них присущ некий собственный почерк и у каждой есть свои болевые точки.

Ни одно преступление не остается безнаказанным, соответственно, России важно понимать, кто конкретно был исполнителем и заказчиком, чтобы понимать, куда и в каком виде направлять «благодарности».