Мир 10 сентября 2023, 19:25 Британские магазины начали борьбу с кражами при помощи пустой тары — СМИ Daily Mail: магазины Британии выставили на прилавки муляжи для борьбы с кражами YouTube

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Рост магазинных краж в Великобритании заставил популярные сети супермаркетов выставлять на прилавках пустые упаковки для последующего обмена на настоящие товары на кассе после оплаты. Об этом сообщила газета Daily Mail.

По данным издания, в крупных сетевых супермаркетах на прилавках теперь стоят пустые коробки от конфет, банки от кофе и меда, а также изображения с мясной продукцией. Покупателям необходимо принести муляжи на кассу и после оплаты их обменяют на полноценные товары.

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По всем торговым точкам продавцы развесили предупреждающие объявления: «Пожалуйста, положите пустую коробку в корзину, и мы обменяем ее на кассе».

Представитель торговой сети Co-op в беседе с журналистами заявил, что каждый день сотрудники супермаркетов сталкиваются с тысячами случаев попытки кражи товаров. По его словам, это на 30% больше, чем в прошлом году. При этом полиция не реагирует на большую часть заявлений, так как речь идет о недорогих товарах, но в общей сложности они приносят сети серьезный убыток.

В официальном заявлении компании говорится, что количество преступлений в торговых сетях выросло по всей стране при полном попустительстве правоохранительных органов. В основном кражи совершают наркоманы, члены молодежных группировок, а также освободившиеся из заключения рецидивисты.

Свою роль также сыграла инфляция, которая привела к росту цен на продукты и товары потребления на 37% с 2021 года. Партия лейбористов уже обвинила в росте инфляции главу правительства Риши Сунака, который, по их словам, спрятался от проблем, чтобы не смотреть в глаза страдающим от роста цен на продукты людям.

В начале июня телеканал Sky News сообщил, что военнослужащие авиабазы Конингсби из-за нехватки средств для покупки продуктов своим семьям начали брать еду из пункта сбора для гражданских. По данным журналистов, число заявок не предоставление продуктов выросло в два раза.