Эксклюзив 24 марта 2023, 12:45 Британия решила вернуть позиции на мировой арене за счет конфликта на Украине. Пришлось стать вассалом США Политолог Мезюхо: Британия использует конфликт на Украине, чтобы вернуть себе статус РИА «Новости»

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Посол России Андрей Келин заявил, что Великобритания хочет быть во главе «партии войны» коллективного Запада, создать видимость своего лидерства и отвлечь внимание жителей страны от экономических проблем. Британия воспринимает украинский конфликт как трамплин для возвращения в большую геополитику и возможность влиять на мировые геополитические процессы. Ее устраивает в этом плане даже роль «младшего партнера США», рассказал «360» политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

«Я думаю, Великобритания пытается воспользоваться сегодняшними геополитическими турбулентностями для того, чтобы вернуть себе статус великой сверхдержавы. Наверное, политические элиты Великобритании не осознают реальность: мир уже давно стал многополярным, а Великобритания больше не является империей, в которой никогда не заходит солнце», — заметил эксперт.

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По его мнению, Британии стоит привыкнуть к своему текущему уровню влияния на геополитические процессы в мире: «мир помнит британскую колониальную политику, и второго британского колониализма не будет».

Мезюхо назвал страну «куратором от США в Европе» по вопросу Украины и отметил, что Британия справляется со своей миссией. Политические элиты Соединенного Королевства «охотно выполняют директивы американцев по Украине», думая, что таким образом их страна вернет былое величие, а они в очередной раз «обогатятся на разграблении более слабых держав».

«Кстати, то, что Британия не является членом ЕС и одновременно курирует от США вопрос Украины, делает позиции Британии внутри европейских дел более убедительными. Я все больше склоняюсь к тому, что выход Великобритании из Европейского союза был на руку США — события на Украине это показали», — подытожил политолог.