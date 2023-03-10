Мир 10 марта 2023, 20:00 (обновлено: 10 марта 2023, 21:13) «Правительство больше не может сидеть сложа руки». Британия готовится к забастовкам из-за кризиса Evening Standart: почти треть лондонцев экономят на еде РИА «Новости»

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Великобритания переживает кризис стоимости жизни: половина лондонцев испытывают финансовые трудности или едва сводят концы с концами, а полицейские требуют повышения зарплат, сообщили местные СМИ. Кроме того, из-за проблем с финансовым состоянием у британцев ухудшается психическое здоровье. Подробности — в материале «360».

Жесткая экономия

Лондонская мэрия провела опрос среди жителей столицы Великобритании. Оказалось, 47% респондентов либо испытывают финансовые трудности, либо вынуждены буквально выживать.

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В издании Evening Standart, опубликовавшем результаты исследования, отметили, что по сравнению с февралем прошлого года доля тех, кто столкнулся с денежными проблемами, увеличилось с 14% до 17%. Тех, кто считает себя «обеспеченным в финансовом отношении», стало меньше — падение составило с 18% до 14%.

Тарифы на проезд в метро и автобусах, установленные мэром Лондона Садиком Ханом, в марте выросли на 5,9%, а муниципальные налоговые счета с апреля в среднем увеличились на 38,55 фунтов стерлингов. Оба этих показателя еще не росли так сильно с тех пор, как Хан стал градоначальником.

Согласно исследованию, под удар кризиса попали те, кто снимает жилье в столице. Теперь они куда чаще говорят о финансовых трудностях. Около 65% таких респондентов заявили, что стали покупать меньше еды и предметов первой необходимости.

РИА «Новости»

Среди лондонцев в целом доля таких ответов вдвое меньше — 29%. Однако и этот показатель заставляет задуматься: треть жителей столицы Соединенного Королевства экономят на самом необходимом.

Садик Хан признал проблемы и заявил, что из-за роста цен миллионы лондонцев взывают к еще большей поддержке со стороны правительства.

Проблемы с психикой

Кризис стоимости жизни стал вызывать психические проблемы у британцев. Так, исследование, проведенное экспертами по финансовому благополучию, показало, что у 87% работников сферы гостеприимства из-за проблем с деньгами ухудшается ментальное здоровье.

Также выяснилось, что 67% сотрудников туристической отрасли вынуждены сократить свои расходы, а почти треть использовали сбережения, чтобы свести концы с концами.

Всего 30% опрошенных заявили, что испытывают беспокойство из-за денег каждый день, но только один процент работодателей осознает эти проблемы.

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Забастовки

Тем временем Федерация полиции Англии и Уэльса (PFEW) — официальная ассоциация сотрудников полиции, констеблей, сержантов, инспекторов и так далее — потребовала 17-процентного повышения заработной платы, сообщило издание The Telegraph.

По данным аналитиков, с 2000 года оклад полицейских отстал от уровня инфляции почти на 20%. Офицеры утверждают, что к ним относятся менее благосклонно, чем к другим сотрудникам экстренных служб, поскольку они не имеют права объявлять забастовку.

РИА «Новости»

«Правительство больше не может сидеть сложа руки и игнорировать наши основные потребности. <…> В контексте продолжающейся инфляции <…> и сообщений о том, что сотрудники полиции вынуждены обращаться в продовольственные банки, <…> вопрос об оплате труда должен быть решен сейчас, после более чем десятилетнего игнорирования», — заявил председатель PFEW Стив Хартсхорн.

Но если полицейским бастовать нельзя, то работники других сфер пользуются этим правом. На следующей неделе в Лондоне пройдут многочисленные забастовки железнодорожников и работников метро, которые повлекут проблемы с работой городского общественного транспорта.