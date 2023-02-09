Эксклюзив 09 февраля 2023, 23:29 Британии нечего предложить Зеленскому, кроме модельки самолета Военный аналитик Онуфриенко: F-16 могут поставить на Украину не раньше, чем через год

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Президент Украины Владимир Зеленский прокатился по Европе с протянутой рукой. На этот раз украинский лидер просил истребители у Великобритании и Франции. В это время бойцам ВСУ было велено удерживать Артемовск до прихода военной помощи с Запада. О том, получит ли Украина требуемые самолеты, в рамках совместного проекта с ведущей «360» Екатериной Малашенко рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Держать любой ценой

Стало известно, что бойцы группы «Вагнер» атакуют на севере Артемовска, бои разворачиваются в районе станции Ступки. Продвижение российских подразделений на этом участке подтвердил американский Институт изучения войны. А вот украинские СМИ об этом молчат.

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В этот момент Зеленский дает интервью французской газете Le Figaro и заявляет, что на самом деле стратегического значения Артемовск не имеет, но сдавать город Киев не собирается. Зеленский приказал своим военным держаться до получения западной военной помощи, а вот когда и в каком количестве она придет — осталось загадкой.

«До получения западной помощи успеют сдать не только Артемовск, но и Северск. А стоять до последнего им приходится, потому что им срочно оборудуют линию обороны Константиновка — Дружковка — Славянск — Краматорск. Потому что страшно не хочется воевать в степях Украины. <…> Пушечного мяса им не жалко, но расчет на западную военную помощь… Они все время на нее рассчитывают, что-то получают, но далеко не в тех объемах, чтобы что-то изменить», — отметил военный аналитик.

Европейский вояж

За этой самой помощью Зеленский отправился в турне по Европе. Сначала полетел в Лондон, а затем в Париж. Именно Великобритания и Франция первыми допустили возможность поставки на Украину истребителей.

Программа получилась насыщенная. Прямо на военном аэродроме Зеленского встретил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. После переговоров с ним украинский лидер отправился в Букингемский дворец на встречу с Карлом III, а оттуда в парламент. Дальше очередная душераздирающая речь о крыльях свободы — так Зеленский объяснил необходимость поставки военных самолетов на Украину. Зеленский презентовал шлем пилотов, один на всех британских парламентариев.

«Во-первых он правильно выбрал страну. F-16 просить у стран, где их нет — это здорово. Во-вторых, подготовка пилотов стоит очень дорого и длится как минимум год», — прокомментировал Онуфриенко

После того как Зеленский отправился во Францию, помощник Сунака пояснил, что Британия не собирается обучать пилотов, в планах только работа на тренажерах.

«Когда станет еще хуже, тогда, может быть, что-нибудь дадут. Но не англичане», — подчеркнул аналитик.

Подарят модельку самолета

На самом деле англичанам делиться особо нечем. Сейчас британские ВВС переводят на американские самолеты F-35. Машина современная, напичканная электроникой и очень дорогая. Не для Украины.

Могли бы и отдать старые Eurofighter, но и здесь решили, что для Киева «слишком жирно». Отдавать нужно F-16, которых у самой Британии нет. Поэтому эксперты здесь сходятся во мнении, что ситуация будет развиваться по аналогии с танками. Великобритания создаст некую коалицию, и будет давить на другие страны передать самолеты Киеву.

«Совершенно очевидно, что F-16 последних моделей никто отдавать не будет. Поставки F-16 в ВВС США прекратились в 2005 году, с тех пор они продавались только на экспорт, причем последние модификации поставлялись недоразвитым странам — Словакии, Болгарии, Бахрейну», — отметил Онуфриенко.

Эксперт напомнил, что самолет впервые стал на крыло 49 лет назад. Для своего времени это был действительно неплохой боевой самолет, однако первые полтора десятка модификаций не имеют ЭПР, то есть режимов снижения радиозаметности.

«Они прекрасно обнаруживаются радарами, соответственно, прекрасно уничтожаются современными системами ПВО. Принцип такой, что может мы вам дадим, конечно, F-16 когда-нибудь потом, не раньше чем через год. В крайнем случае, если собьют их — не очень-то и жалко», — пояснил военный аналитик.

Онуфриенко отметил, что при желании Запад мог бы начать подготовку пилотов для F-16 еще год назад.

По сути, европейское турне Зеленского никаких ощутимых результатов не принесло. Но пиар-кампания получилась удачная.

«Как с танками. Модель танка ему подарили, первый Leopard уже в Киеве. Так и самолетик, может, подарят. Он со шлемом, в обмен модельку», — подытожил Онуфриенко.